Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Мужчины и женщины эволюционируют по-разному
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Бабкина стала неузнаваемой в Таиланде: фото с отдыха без макияжа
СМИ: обнаженная Волочкова прикрылась любимым котом
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Мышцы способны чувствовать сахар
«Я обещал себе, что не сломаюсь». История Рафаэля Исхакова
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
860 лет назад родился Cид Вишес
11Подготовка техники к Параду Победы
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
10 мая, источник: "РИА Новости" Украина

Днепр: Филатов жестко отреагировал на обвинения в адрес Глуховери

Мэр Днепра высказал слова поддержки новому начальнику областного главка полиции, обвинив противников назначения Виталия Глуховери в непоследовательности.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Городской голова Днепра Борис Филатов выступил в поддержку нового начальника ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

Глуховерю назначили главой Днепропетровской полиции после увольнения предыдущего руководства из-за событий в Днепре во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

«Шизофрения это тогда, когда одни и те же люди требуют вернуть в Днепр Коломойского и Корбана (экс-глава Днепропетровской ОГА и экс-глава аппарата ОГА соответственно — Ред.), чтобы навести в области порядок и тут же возмущаются назначением на УВД генерала Глуховери, который наводил с ними в области порядок в 2014 году. Эй, фейсбучное племя, вам не кажется, что вы уже окончательно деградировали?» — написал Филатов на своей странице в Facebook.

«А ну, да, у Глуховери есть ещё джип, земельный участок и красный свитер с белыми буквами… Виталий Андреич, держись, легко не будет. Впрочем в 2014 тоже было нелегко», — добавил мэр, имея в виду скандал, разгоревшийся из-за фото Глуховери в кофте с надписью «СССР».

Напомним, в Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек. Среди травмированных участники АТО, а среди тех, кто их бил, как сообщается, были так называемые «титушки. Также, как сообщают в МВД, полицейские могли действовать с нарушением закона, незаконно применив спецсредства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Происходящее в Киеве стало вызывать все больше вопросов на Западе
Лавров рассказал о результатах встречи с Трампом
Путин прокомментировал увольнение главы ФБР
Правительство Франции ушло в отставку
ЗАГСы начали официально фиксировать момент смерти человека
Bloomberg назвал самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира
Финские хоккеисты одержали волевую победу над словенцами на ЧМ
«Реал» проиграл «Атлетико», но вышел в финал Лиги чемпионов
Спорт
«Коньком по шее — разве так можно?»: реакция Америки на старт ЧМ За океаном не слишком пристально следят за событиями ЧМ-2017, но кое-какие моменты турнира и там вызвали весьма бурную реакцию
Авто
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта На данный момент коллектив авторов проекта работает над вторым прототипом родстера «Крым»
Hi-Tech
10 самых удивительных космических явлений последнего времени Мы собрали для вас самые интересные явления из далекого космоса
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь