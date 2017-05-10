Днепр: Филатов жестко отреагировал на обвинения в адрес Глуховери

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Городской голова Днепра Борис Филатов выступил в поддержку нового начальника ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

Глуховерю назначили главой Днепропетровской полиции после увольнения предыдущего руководства из-за событий в Днепре во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.