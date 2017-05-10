Днепр: Филатов жестко отреагировал на обвинения в адрес Глуховери
Мэр Днепра высказал слова поддержки новому начальнику областного главка полиции, обвинив противников назначения Виталия Глуховери в непоследовательности.
Мэр Днепра высказал слова поддержки новому начальнику областного главка полиции, обвинив противников назначения Виталия Глуховери в непоследовательности.
КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Городской голова Днепра Борис Филатов выступил в поддержку нового начальника ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталия Глуховерю.
Глуховерю назначили главой Днепропетровской полиции после увольнения предыдущего руководства
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«А ну, да, у Глуховери есть ещё джип, земельный участок и красный свитер с белыми буквами… Виталий Андреич, держись, легко не будет. Впрочем в 2014 тоже было нелегко», — добавил мэр, имея в виду скандал, разгоревшийся
Напомним, в Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек. Среди травмированных участники АТО, а среди тех, кто их бил, как сообщается, были так называемые «титушки. Также, как сообщают в МВД, полицейские могли действовать с нарушением закона, незаконно применив спецсредства.