Трамп назвал демократов «лживыми лицемерами» за их реакцию на увольнение директора ФБР

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп обвинил членов Демократической партии в лицемерии из-за их реакции на увольнение директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.

«Демократы месяцами выражали свое недовольство директором Коми. Теперь, когда он был уволен, они делают вид, что огорчены. Лживые лицемеры!» — написал американский лидер в своем Twitter.

Трамп отправил в отставку главу ФБР во вторник. Такое решение он принял по рекомендации генерального прокурора и его заместителя, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Последний занимал пост директора спецслужбы менее четырех лет. Он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.