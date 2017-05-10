Матвиенко: в России не будет разгула ювенальной юстиции

«Никакого разгула ювенальной юстиции в нашей стране не было, нет и — заявляю со всей ответственностью — не будет. Крепкая, дружная семья, в которой родители и дети не разобщены, а любят друг друга, доверяют друг другу, — одна из основополагающих ценностей российской культуры. Поэтому мы против любых мер, которые идут вразрез с этой ценностью», — сказала Матвиенко в интервью газете «Аргументы недели».

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Совет Федерации вместе с Госдумой готовит предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в семье, и они основаны на ценностях российской культуры. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, вмешательство государства в дела семьи, тем более изъятие детей из семьи — мера самая крайняя.

По ее словам, вмешательство государства в дела семьи, тем более изъятие детей из семьи — мера самая крайняя.

«На нее органы опеки идут только тогда, когда дальнейшее пребывание детей в родной семье сопряжено с очевидными угрозами для их физического, психического, нравственного здоровья», — сказала Матвиенко, признав, что поспешные, опрометчивые решения со стороны этих органов порой имеют место. «Но это именно просчеты, а не сознательная установка на разлучение родителей и детей при малейшем поводе», — уточнила она.

Матвиенко добавила, что Совфед держит в поле зрения правоприменительную практику в этой сфере.

«Вместе с коллегами из Госдумы готовим предложения по совершенствованию соответствующего законодательства. Цель у нас одна: помощь семье, особенно семье с детьми, содействие ее сохранению и укреплению, потому что именно в семье происходит социализация человека, привитие ему важнейших ценностей, с которыми он потом пойдет по жизни. В этом ключевой принцип нашего подхода к этой проблеме», — отметила председатель верхней палаты парламента РФ.