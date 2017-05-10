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00:52 (мск), источник: ТАСС

Матвиенко: в России не будет разгула ювенальной юстиции

Вмешательство государства в дела семьи, тем более изъятие детей из семьи — мера самая крайняя, заявила спикер Совфеда в интервью газете «Аргументы недели».

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Совет Федерации вместе с Госдумой готовит предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в семье, и они основаны на ценностях российской культуры. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Никакого разгула ювенальной юстиции в нашей стране не было, нет и — заявляю со всей ответственностью — не будет. Крепкая, дружная семья, в которой родители и дети не разобщены, а любят друг друга, доверяют друг другу, — одна из основополагающих ценностей российской культуры. Поэтому мы против любых мер, которые идут вразрез с этой ценностью», — сказала Матвиенко в интервью газете «Аргументы недели».

По ее словам, вмешательство государства в дела семьи, тем более изъятие детей из семьи — мера самая крайняя.
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«На нее органы опеки идут только тогда, когда дальнейшее пребывание детей в родной семье сопряжено с очевидными угрозами для их физического, психического, нравственного здоровья», — сказала Матвиенко, признав, что поспешные, опрометчивые решения со стороны этих органов порой имеют место. «Но это именно просчеты, а не сознательная установка на разлучение родителей и детей при малейшем поводе», — уточнила она.

Матвиенко добавила, что Совфед держит в поле зрения правоприменительную практику в этой сфере.

«Вместе с коллегами из Госдумы готовим предложения по совершенствованию соответствующего законодательства. Цель у нас одна: помощь семье, особенно семье с детьми, содействие ее сохранению и укреплению, потому что именно в семье происходит социализация человека, привитие ему важнейших ценностей, с которыми он потом пойдет по жизни. В этом ключевой принцип нашего подхода к этой проблеме», — отметила председатель верхней палаты парламента РФ.

Комментарии
1
Песняр
Пойду спать - клоунов с палаты нет а мине утром надо за рыбой свежей в очередь на речку... С пенсии чё там купишь - только на НОЙ и хватает... Перловка томиться уже в термосе. Червячки вроде от мороза(ну град. 8-10 на балконе) не очень шевелятся. Поприкалываться не с кем... Усё до вечера. Расскажу как демократия в литве...
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