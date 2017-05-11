Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов двух стран
Анна Михалкова показала возмужавших сыновей
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Эксперт: Сборной нужны Капризов и игрок из НХЛ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
860 лет назад родился Cид Вишес
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
07:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Анатолий Антонов ждет парламентского агремана

Вопрос о его отправке послом в США в Госдуме и СФ рассмотрят до конца мая.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», уже в ближайшее время в профильных комитетах Госдумы и Совета федерации состоятся слушания по поводу назначения замминистра иностранных дел Анатолия Антонова послом РФ в США.

Читайте также
Американские дипломаты призвали оставить Кисляка в покое

Предполагается, что он сменит нынешнего российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка уже в июле, после встречи президентов РФ и США. На Сергея Кисляка у Москвы, впрочем, уже тоже есть планы: по данным «Ъ», Россия выдвинула его кандидатуру на должность главы новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом, чей руководитель приравнивается по статусу к заместителю генсека.

О том, что Анатолий Антонов является ключевым кандидатом на должность посла РФ в США, «Ъ» сообщал еще в начале года. По данным информированных источников «Ъ», слушания по поводу его назначения состоятся в комитетах по международным делам Госдумы и Совета федерации до конца мая: в нижней палате парламента, скорее всего, на неделе с 15 по 19 мая (после думских каникул), а в верхней — с 22 по 26 мая. Проблем с утверждением господина Антонова собеседники «Ъ» не ожидают.

Напомним, 28 декабря 2016 года президент Владимир Путин назначил Анатолия Антонова, на тот момент занимавшего пост замминистра обороны РФ, заместителем главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В Минобороны Анатолий Антонов курировал международное сотрудничество, а перейдя в МИД, стал заниматься вопросами военно-политической безопасности

При этом еще осенью прошлого года в Кремле приняли решение назначить господина Антонова, считающегося сторонником жесткой линии в отношении Запада, главой российской дипмиссии в Вашингтон. Тогда в Москве исходили из того, что, скорее всего, на президентских выборах в США победит Хиллари Клинтон, а значит, двусторонние отношения будут оставаться напряженными. Но хотя президентом стал Дональд Трамп, в Москве пересматривать свои планы не стали.

Читайте также
Песков: решения о кандидатуре на пост постпреда РФ при ООН пока нет

В Вашингтон Анатолий Антонов может отправиться уже в июле — после первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.

Нынешний посол РФ в США Сергей Кисляк занимает свой пост с июля 2008 года. По словам источников «Ъ», близких к Кремлю, российские власти выдвинули его кандидатуру на должность директора новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом.

О том, что такое подразделение вскоре будет создано, стало известно из обращения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участникам состоявшейся в конце апреля в Москве международной конференции Минобороны РФ (его зачитал заместитель генсека Джеффри Фелтман). «Для эффективного воплощения в жизнь глобальной стратегии ООН по борьбе с терроризмом я предложил Генеральной ассамблее создать новое бюро по борьбе с терроризмом, которое будет в дальнейшем способствовать координации и слаженности при оказании помощи странам-участницам, а также усилит наше влияние на местах», — говорилось в послании генсека.

Читайте также
Лавров рассказал о результатах встречи с Трампом

Как сообщил «Ъ» пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, в ближайшие недели проект резолюции о создании новой структуры обсудит бюджетный комитет Генассамблеи ООН, после чего документ будет вынесен на общее голосование. «Создавая новое бюро, генеральный секретарь стремится сделать усилия ООН по борьбе с терроризмом более эффективными, согласованными и последовательными, а также поднять на новый уровень взаимодействие в этой области с государствами—членами ООН», — пояснил он.

По словам Стефана Дюжаррика, на бюро возложат следующие основные задачи: во-первых, обеспечить осуществление антитеррористической деятельности, проводимой по мандату ООН в соответствии с полномочиями, которыми наделен генсек; во-вторых, обеспечить усиление координации деятельности 38 подразделений, входящих в целевую группу по осуществлению контртеррористических мероприятий ООН; в-третьих, оказание содействия государствам—членам ООН в антитеррористической деятельности; и наконец, в-четвертых, укрепить ресурсную базу борьбы с терроризмом и усилить работу по разъяснению ее смысла и значения.

Господин Дюжаррик уточнил, что глава Бюро по борьбе с терроризмом будет по статусу приравнен к заместителю генсека ООН (Under-Secretary-General). Комментировать кандидатуры на замещение этой должности собеседник «Ъ» отказался.

Источники же «Ъ» в Москве затруднились оценить шансы Сергея Кисляка занять этот пост. Для утверждения его кандидатуры нужна поддержка всех членов Совбеза ООН, чего в нынешних условиях конфронтации добиться будет непросто.

Елена Черненко, Максим Иванов

Комментарии
3
А Б
Учитывая жёсткость линии Антонова в отношении Запада, его назначение послом в США говорит о том, что РФ не стремится к улучшению отношений с США.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Романов
Очевидно желание потрафить Трампу и сменить "токсичного" Кисляка на нескомпрометированную фигуру Антонова, как бы желая показать возможную перезагрузку отношений.
А вот новое назначение "мавра" представляется призрачным.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
писака заненый
да замолкни ты уже......
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Автомобилистов с противопоказаниями оставляют без прав
Коми: президент может уволить директора ФБР по любой причине
Белый дом: Трамп встретится с Эрдоганом 16 мая в Вашингтоне
Кабмин РФ изменил систему ценообразования коммунальных услуг
Bloomberg назвал самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира
Сборная России проведет четвертый матч на чемпионате мира
Матвиенко заявила, что в РФ не будет разгула ювенальной юстиции
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта На данный момент коллектив авторов проекта работает над вторым прототипом родстера «Крым»
Hi-Tech
10 самых удивительных космических явлений последнего времени Мы собрали для вас самые интересные явления из далекого космоса
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Эксперты рассказали о самом дешевом жилье Петербурга
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь