Анатолий Антонов ждет парламентского агремана

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», уже в ближайшее время в профильных комитетах Госдумы и Совета федерации состоятся слушания по поводу назначения замминистра иностранных дел Анатолия Антонова послом РФ в США.

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Предполагается, что он сменит нынешнего российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка уже в июле, после встречи президентов РФ и США. На Сергея Кисляка у Москвы, впрочем, уже тоже есть планы: по данным «Ъ», Россия выдвинула его кандидатуру на должность главы новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом, чей руководитель приравнивается по статусу к заместителю генсека. О том, что Анатолий Антонов является ключевым кандидатом на должность посла РФ в США, «Ъ» сообщал еще в начале года. По данным информированных источников «Ъ», слушания по поводу его назначения состоятся в комитетах по международным делам Госдумы и Совета федерации до конца мая: в нижней палате парламента, скорее всего, на неделе с 15 по 19 мая (после думских каникул), а в верхней — с 22 по 26 мая. Проблем с утверждением господина Антонова собеседники «Ъ» не ожидают.



Напомним, 28 декабря 2016 года президент Владимир Путин назначил Анатолия Антонова, на тот момент занимавшего пост замминистра обороны РФ, заместителем главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В Минобороны Анатолий Антонов курировал международное сотрудничество, а перейдя в МИД, стал заниматься вопросами военно-политической безопасности

При этом еще осенью прошлого года в Кремле приняли решение назначить господина Антонова, считающегося сторонником жесткой линии в отношении Запада, главой российской дипмиссии в Вашингтон. Тогда в Москве исходили из того, что, скорее всего, на президентских выборах в США победит Хиллари Клинтон, а значит, двусторонние отношения будут оставаться напряженными. Но хотя президентом стал Дональд Трамп, в Москве пересматривать свои планы не стали.

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В Вашингтон Анатолий Антонов может отправиться уже в июле — после первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.



Нынешний посол РФ в США Сергей Кисляк занимает свой пост с июля 2008 года. По словам источников «Ъ», близких к Кремлю, российские власти выдвинули его кандидатуру на должность директора новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом.



О том, что такое подразделение вскоре будет создано, стало известно из обращения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участникам состоявшейся в конце апреля в Москве международной конференции Минобороны РФ (его зачитал заместитель генсека Джеффри Фелтман). «Для эффективного воплощения в жизнь глобальной стратегии ООН по борьбе с терроризмом я предложил Генеральной ассамблее создать новое бюро по борьбе с терроризмом, которое будет в дальнейшем способствовать координации и слаженности при оказании помощи странам-участницам, а также усилит наше влияние на местах», — говорилось в послании генсека.

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