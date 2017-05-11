ЦРУ открыло центр для противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) создало специальный Центр по противодействию ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

ЦРУ объясняет, что американские власти пошли на такой шаг, чтобы «в полном объеме использовать ресурсы, возможности и полномочия агентства в решении ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР». Отмечается, что ЦРУ привлечет для работы в центре опытных сотрудников, которые смогут реализовать свой «творческий потенциал» в решении этой проблемы.

Имя главы нового подразделения пока не называется. ЦРУ лишь отмечает, что этот человек является «ветераном» государственной структуры.

«[Создание центра] также отражает динамику и гибкость, которую ЦРУ проявляет, сталкиваясь с возникающими проблемами обеспечения национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Ядерная программа КНДР и ракетные испытания, которые проводит страна, вызывают беспокойство у США и других стран. В течение следующих пяти лет Пентагон потратит почти $8 млрд для усиления присутствия американской армии у берегов КНДР, писала 8 мая газета The Wall Street Journal. Эта сумма будет потрачена на развертывание новых сил и военных кораблей, а также на модернизацию военной инфраструктуры.