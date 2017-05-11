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03:31 (мск), источник: РБК

ЦРУ открыло центр для противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР

ЦРУ создало специальное подразделение, которое будет решать проблему ядерной угрозы со стороны КНДР. Ранее Пентагон одобрил инвестиции в $7,5 на наращивание сил вблизи Северной Кореи.

Источник: AP 2017

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) создало специальный Центр по противодействию ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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ЦРУ объясняет, что американские власти пошли на такой шаг, чтобы «в полном объеме использовать ресурсы, возможности и полномочия агентства в решении ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР». Отмечается, что ЦРУ привлечет для работы в центре опытных сотрудников, которые смогут реализовать свой «творческий потенциал» в решении этой проблемы.

Имя главы нового подразделения пока не называется. ЦРУ лишь отмечает, что этот человек является «ветераном» государственной структуры.

«[Создание центра] также отражает динамику и гибкость, которую ЦРУ проявляет, сталкиваясь с возникающими проблемами обеспечения национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Ядерная программа КНДР и ракетные испытания, которые проводит страна, вызывают беспокойство у США и других стран. В течение следующих пяти лет Пентагон потратит почти $8 млрд для усиления присутствия американской армии у берегов КНДР, писала 8 мая газета The Wall Street Journal. Эта сумма будет потрачена на развертывание новых сил и военных кораблей, а также на модернизацию военной инфраструктуры.

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