Во Владивостоке кипят страсти по Навальному
Время пикетов продолжается.
Время пикетов продолжается.
Владивосток продолжают трясти политические страсти вокруг предвыборного штаба Алексея Навального, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, открытие штаба назначено на 15 мая; за период подготовки арестован активист Дмитрий Зубарев, допрошена координатор во Владивостоке Софья Кривцова.
Политические активисты подали апелляционную жалобу по аресту Дмитрия Зубарева на 15 суток, а также провели в его поддержку пикет, в котором задействовали плоскую «куклу» губернатора Приморья Владимира Миклушевского, которую «нарядили» в футболку с надписью «Свободу Зубареву».
Как отметил в своем заявлении на имя председателя Избирательной комиссии края Татьяне Гладких член комиссии Александр Самсонов, именно в Приморье «со стороны органов власти происходит активное противодействие открытию штаба кандидата в Президенты Российской Федерации Навального Алексея Анатольевича». Больше такого, как отмечает в своем заявлении Самсонов, не происходит нигде в России. При этом.
К Татьяне Гладких Александр Самсонов обратился в связи с тем, что она несет «политическую, юридическую и моральную ответственность за соблюдение избирательных прав граждан на территории Приморского края», попросив «предметно разобраться с ситуацией политического давления на сторонников выдвижения Навального А. А. Президентом Российской Федерации со стороны представителей власти». Для решения сложившейся ситуации Самсонов предложил «1. От имени Избирательной комиссии Приморского края обратиться к Прокурору Приморского края Бессчасному Сергею Алексеевичу, с вопросом о том, какая им проводилась проверка материалов административного дела по статье 19.3 КоАП РФ в отношении Зубарева Дмитрия Владимировича и насколько это привлечение обосновано с его точки зрения. 2. В УМВД и УФСБ России по Приморскому краю о недопустимости политического преследования сторонников гражданина, выдвигающегося кандидатом в Президенты Российской Федерации. 3. Рассмотреть данную ситуацию на заседании Избирательной комиссии Приморского края и принять решение о законности организации штаба сторонников выдвижения кандидата в Президенты РФ Навального А. А. и недопустимости их политического преследования, что будет являться дополнительной защитой активистов от давления со стороны представителей власти».