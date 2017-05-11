Во ​Владивостоке кипят страсти по Навальному

Владивосток продолжают трясти политические страсти вокруг предвыборного штаба Алексея Навального, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, открытие штаба назначено на 15 мая; за период подготовки арестован активист Дмитрий Зубарев, допрошена координатор во Владивостоке Софья Кривцова.

Политические активисты подали апелляционную жалобу по аресту Дмитрия Зубарева на 15 суток, а также провели в его поддержку пикет, в котором задействовали плоскую «куклу» губернатора Приморья Владимира Миклушевского, которую «нарядили» в футболку с надписью «Свободу Зубареву».

Как отметил в своем заявлении на имя председателя Избирательной комиссии края Татьяне Гладких член комиссии Александр Самсонов, именно в Приморье «со стороны органов власти происходит активное противодействие открытию штаба кандидата в Президенты Российской Федерации Навального Алексея Анатольевича». Больше такого, как отмечает в своем заявлении Самсонов, не происходит нигде в России. При этом.

К Татьяне Гладких Александр Самсонов обратился в связи с тем, что она несет «политическую, юридическую и моральную ответственность за соблюдение избирательных прав граждан на территории Приморского края», попросив «предметно разобраться с ситуацией политического давления на сторонников выдвижения Навального А. А. Президентом Российской Федерации со стороны представителей власти». Для решения сложившейся ситуации Самсонов предложил «1. От имени Избирательной комиссии Приморского края обратиться к Прокурору Приморского края Бессчасному Сергею Алексеевичу, с вопросом о том, какая им проводилась проверка материалов административного дела по статье 19.3 КоАП РФ в отношении Зубарева Дмитрия Владимировича и насколько это привлечение обосновано с его точки зрения. 2. В УМВД и УФСБ России по Приморскому краю о недопустимости политического преследования сторонников гражданина, выдвигающегося кандидатом в Президенты Российской Федерации. 3. Рассмотреть данную ситуацию на заседании Избирательной комиссии Приморского края и принять решение о законности организации штаба сторонников выдвижения кандидата в Президенты РФ Навального А. А. и недопустимости их политического преследования, что будет являться дополнительной защитой активистов от давления со стороны представителей власти».