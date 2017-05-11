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04:24 (мск), источник: VLADNEWS

По делу охранников Пушкарева допросят московского следователя

Допрос свидетеля в суде был перенесен по причине его командировки.

Источник: VLADNEWS

Во Фрунзенском суде Владивостока в четверг, 11 мая, в 16:30 по местному времени (09:30 мск) состоится очередное заседание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Подсудимым вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы «Честный детектив» (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности.

В качестве свидетеля защиты на этот день (во второй уже раз) заявлен старший следователь ГУ по расследованию особо важных дел СКР Дмитрий Горелов. Допрос свидетеля 27 апреля не состоялся по причине его командировки за пределами Москвы.

Напомним, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения подсудимым в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня. Согласно первоначальному плану, приговор должен был быть вынесен 24 марта, однако откладывается на неизвестный пока срок. В деле временно сменился прокурор, в связи с выходом основного обвинителя в отпуск.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1−3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.

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