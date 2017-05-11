Коми: президент может уволить директора ФБР по любой причине

«Я давно считаю, что президент может уволить директора ФБР по любой причине или без причины вовсе», — говорится в письме Коми, оказавшемся в распоряжении телеканала CNN.

Коми также завил, что не собирается тратить время на обсуждение этого решения и того, как оно было приведено в исполнение.