Коми: президент может уволить директора ФБР по любой причине
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Освобожденный от должности директора ФБР США Джеймс Коми в своем прощальном письме заявил, что президент может уволить главу бюро по любой причине.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Освобожденный от должности директора ФБР США Джеймс Коми в своем прощальном письме заявил, что президент может уволить главу бюро по любой причине.
«Я давно считаю, что президент может уволить директора ФБР по любой причине или без причины вовсе», — говорится в письме Коми, оказавшемся в распоряжении телеканала CNN.
Президент США Дональд Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых «связей с Россией».
Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.