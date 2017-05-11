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04:32 (мск), источник: РИА Новости

Коми: президент может уволить директора ФБР по любой причине

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Освобожденный от должности директора ФБР США Джеймс Коми в своем прощальном письме заявил, что президент может уволить главу бюро по любой причине.

Источник: AFP 2017

«Я давно считаю, что президент может уволить директора ФБР по любой причине или без причины вовсе», — говорится в письме Коми, оказавшемся в распоряжении телеканала CNN.

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Коми также завил, что не собирается тратить время на обсуждение этого решения и того, как оно было приведено в исполнение.

Президент США Дональд Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых «связей с Россией».

Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

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