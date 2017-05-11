Трамп встретится с Эрдоганом 16 мая в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп 16 мая примет в Вашингтоне турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает в своем
Президент США Дональд Трамп 16 мая примет в Вашингтоне турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает в своем
«Лидеры обсудят пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений между и углубление сотрудничества в борьбе с терроризмом во всех его формах», — говорится в
18 апреля президент Турции сообщил, что во время телефонного разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече, подчеркнув, что личное общение необходимо для улучшения двусторонних связей.
За это президент США был подвергнут критике со стороны ряда политиков и журналистов.