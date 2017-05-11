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06:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп встретится с Эрдоганом 16 мая в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп 16 мая примет в Вашингтоне турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает в своем Twitter-аккаунте телеканал ABC News со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Источник: Reuters

«Лидеры обсудят пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений между и углубление сотрудничества в борьбе с терроризмом во всех его формах», — говорится в пресс-релизе.

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18 апреля президент Турции сообщил, что во время телефонного разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече, подчеркнув, что личное общение необходимо для улучшения двусторонних связей.

Эрдоган также отметил, что Трамп позвонил ему и поздравил с итогами референдума о внесении изменений в турецкую Конституцию

За это президент США был подвергнут критике со стороны ряда политиков и журналистов.

Комментарии
1
Александр Романов
Несомненно, Трамп хочет союзничать с Эрдоганом в вопросах усмирения Сирии, сделав его своим эмиссаром на переговорах в Астане, и оставшись там в статусе наблюдателя.
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