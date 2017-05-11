Вячеслав Шпорт посетил детский интернат в одном из поселков Хабаровского края

Сейчас в учреждении проходят лечение 136 юных жителей края с различными отклонениями здоровья. Также они посещают специальные занятия.

Вячеслав Шпорт оценил бытовые условия, а также проверил организацию пожарной безопасности в интернате.

«Держать на контроле безопасность социальных учреждений стационарного типа руководителям территорий поручили федеральные власти после пожара в интернате Воронежской области в 2015 году», — говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор края подчеркнул, что работа в интернате организована на высоком уровне, и поблагодарил всех сотрудников.

Отмечается, что в Хабаровском крае работают 16 учреждений социального типа. Их масштабная проверка состоялась в 2016 году. Однако Вячеслав Шпорт поручил провести повторное обследование и держать на контроле пожарную безопасность.