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06:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Вячеслав Шпорт посетил детский интернат в одном из поселков Хабаровского края

В рамках рабочей поездки глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт посетил детский психоневрологический интернат в поселке Березовка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Сейчас в учреждении проходят лечение 136 юных жителей края с различными отклонениями здоровья. Также они посещают специальные занятия.

Вячеслав Шпорт оценил бытовые условия, а также проверил организацию пожарной безопасности в интернате.

«Держать на контроле безопасность социальных учреждений стационарного типа руководителям территорий поручили федеральные власти после пожара в интернате Воронежской области в 2015 году», — говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор края подчеркнул, что работа в интернате организована на высоком уровне, и поблагодарил всех сотрудников.

Отмечается, что в Хабаровском крае работают 16 учреждений социального типа. Их масштабная проверка состоялась в 2016 году. Однако Вячеслав Шпорт поручил провести повторное обследование и держать на контроле пожарную безопасность.

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