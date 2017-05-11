Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Умер народный артист России Богин, боровшийся с тяжелой болезнью
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Эксперт: Сборной нужны Капризов и игрок из НХЛ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8Дебаты Макрона и Ле Пен
9Юбилей Корейской народной армии
06:58 (мск), источник: ТАСС

Правительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг

Принятое решение направлено на развитие института концессии в ЖКХ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях с 2018 года в системе ценообразования услуг ЖКХ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Читайте также
Не прожить на минимум. Почему необходимая сумма занижена в три раза

«Подписанным постановлением предусматривается, что с 2018 года расчетная предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для регулируемых организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами, которые являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями; осуществляют регулируемую деятельность исключительно в соответствии с договорами аренды, заключенными на срок менее трех лет», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что принятое решение направлено на развитие института концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Комментарии
5
А Б
Суть сообщения абсолютно понятна. Цитата: "...с 2018 года расчетная предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для регулируемых организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами, которые являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями." (конец цитаты). Это означает, что верхнюю планку величины стоимости этих услуг будет устанавливать для себя сама организация, их оказывающая. Если говорить ещё проще - это означает никем не регулируемое повышение цен на эти услуги.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Аркадий Резепов
Пусть этот умник,для начала разберется-почему две Швейцарии завалены мусором?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Рыбачка Соня
Переведите(с)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Коми: президент может уволить главу ФБР по любой причине
Коми: президент может уволить директора ФБР по любой причине
Белый дом: Трамп встретится с Эрдоганом 16 мая в Вашингтоне
ЦРУ открыло центр для противодействия ядерной угрозе КНДР
Bloomberg назвал самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира
Сборная России проведет четвертый матч на чемпионате мира
Матвиенко: в России не будет разгула ювенальной юстиции
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта На данный момент коллектив авторов проекта работает над вторым прототипом родстера «Крым»
Hi-Tech
10 самых удивительных космических явлений последнего времени Мы собрали для вас самые интересные явления из далекого космоса
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь