Правительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
Принятое решение направлено на развитие института концессии в ЖКХ.
Принятое решение направлено на развитие института концессии в ЖКХ.
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/.
«Подписанным постановлением предусматривается, что с 2018 года расчетная предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для регулируемых организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами, которые являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями; осуществляют регулируемую деятельность исключительно в соответствии с договорами аренды, заключенными на срок менее трех лет», — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что принятое решение направлено на развитие института концессии в