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07:30 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский: В Челябинской области празднование Дня Победы прошло на большом патриотическом подъеме

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский Челябинской области отметил высокий уровень проведения мероприятий, приуроченных к Дню Победы.

«Празднование Дня Победы на Южном Урале прошло на большом патриотическом подъеме, — отметил глава региона Борис Дубровский. — Оцениваю организацию мероприятий положительно. Нужно поблагодарить участников торжественного построения, организаторов мероприятий, устроивших для южноуральцев настоящий праздник».

Во всех городах Челябинской области в преддверии 72-й годовщины Победы проведено большое количество торжеств. Встречи с ветеранами, концерты, спортивные соревнования, патриотические акции и флешмобы, посвященные 9 Мая, состоялись в каждом муниципалитете.

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О проведении Дня Победы в южноуральской столице Борису Дубровскому доложил глава города Евгений Тефтелев. Праздничные мероприятия в Челябинске стали самыми массовыми за все время проведения праздника. Так, в народном шествии «Бессмертного полка» приняли участие свыше 50 тысяч человек. «Живая река» в День Победы протянулась по проспекту Ленина от улицы Энгельса до улицы Коммуны, а заключительным аккордом стало возложение к Вечному огню. Акция «Бессмертный полк» проводится уже четвертый год и объединяет людей самых разных поколений. Дети, внуки и правнуки героев Победы выходят на улицы с фотографиями и портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Всего на Южном Урале, по данным, озвученным заместителем губернатора Олегом Климовым, в ряды «Бессмертного полка» встали 140 тысяч человек.

Завершилось празднование салютом на набережной реки Миасс. Больше 20 тысяч человек, несмотря на периодически накрапывающий дождь, собрались в этот день в центре города.

На губернаторских приемах ветеранов побывали свыше тысячи фронтовиков и тружеников тыла. Главный прием от имени главы региона прошел в Челябинске, на него было приглашено 100 человек — жителей Красноармейского и Сосновского муниципальных районов, Челябинска, Копейска и Коркино.

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