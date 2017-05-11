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10:34 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом уволили двух чиновников отдела опеки и попечительства

Начальника и консультанта отдела образования, опеки и попечительства администрации Чернышковского района Волгоградской области отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, комиссия органов опеки проводит служебное расследование в отношении руководства и работников профильного отдела администрации района.

Отметим, что в среду, 10 мая, также прошло выездное совещание по ситуации с одной из приемных семей, а также по эффективности работы органов опеки в Чернышковском районе. Мероприятие посетили замгубернатора Зина Мержоева и Уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева.

Добавим, что все волгоградские приемные семьи в скором времени пройдут проверку. На каждого ребенка будет составлен акт об условиях его пребывания в семье, состоянии здоровья и не только.

Напомним, что увольнение чиновников отдела опеки и готовящиеся проверки приемных детей связаны с тем, что 7 мая семейная пара из Волгоградской области похитила трехлетнего ребенка в Ростовской области. Мужчина и женщина выхватили его из рук бабушки, которой предварительно брызнули из газового баллончика в лицо. Известно, что на воспитании пары находится пятеро детей, их которых четверо — приемные. Выяснилось также, что в сентябре 2016 года один из их приемных детей — четырехлетний мальчик — бесследно исчез. Следствие полагает, что родители могли убить его, т.к. после его пропажи они не стали обращаться в правоохранительные органы. Кроме этого, следователи возбудили уголовное дело по факту халатности представителей органов опеки и попечительства, передавших четырех детей на воспитание в приемную семью. «В настоящее время все дети изъяты из семьи и осмотрены медиками. Их дальнейшую судьбу определят органы власти», — добавила официальный представитель СУ СК РФ Светлана Петренко.

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