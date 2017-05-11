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08:00 (мск), источник: Sputniknews.kz

Соглашение об исламском сотрудничестве ратифицировал парламент Казахстана

Казахстан будет сотрудничать со второй после ООН крупнейшей организацией в мире — Организацией исламского сотрудничества, но с двумя оговорками.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Депутаты сената ратифицировали соглашение об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС), передает корреспондент Sputnik Казахстан.

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Представляя закон «О ратификации генерального соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации исламской конференции», министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов пояснил, что ОИС является крупнейшей международной организацией после ООН по числу участников, которая объединяет 56 государств.

Казахстан стал полноправным участником организации в 1995 году, генеральное соглашение подписал в ноябре 2015 года. Как ранее сообщил Сулейменов, Астана подписала соглашение с двумя оговорками.

По его словам, согласно первой оговорке, Казахстан не берет на себя обязательства по предоставлению какой-либо стране благоприятных условий при привлечении иностранной рабочей силы. Граждане всех государств, в том числе ОИС, будут привлекаться в соответствии с национальным законодательством РК. Особую актуальность данный вопрос приобретает в условиях территориальной близости и тесных экономических контактов Казахстана с Центральной Азией и Афганистаном.

Вторая оговорка связана с торговыми режимами. Казахстан, являясь участником ЕАЭС и Договора о зоне свободной торговли, отметил, что подписанное в рамках соглашения по исламскому сотрудничеству не мешает обязательствам РК в рамках ЕАЭС и СНГ.

Как информировалось в заключении комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности, в соответствии с соглашением страны-члены ОИС договорились предоставлять при необходимости требуемые условия и гарантии для поощрения трансферта капиталов и инвестиций между собой. Страны-участники с учетом обязательств по другим договорам будут стремиться применять равноправные и не дискриминирующие торговые подходы друг с другом в отношении внешнеторговой политики, стараться расширять и развивать торговые обмены между собой.

Еще одним направлением станут наука и технологии. При этом Казахстану предоставляется возможность для обмена опытом и техническими возможностями посредством привлечения экспертов, проведения совместных исследований и получения образовательных стипендий, заключил министр.

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