Соглашение об исламском сотрудничестве ратифицировал парламент Казахстана
Казахстан будет сотрудничать со второй после ООН крупнейшей организацией в мире — Организацией исламского сотрудничества, но с двумя оговорками.
Казахстан будет сотрудничать со второй после ООН крупнейшей организацией в мире — Организацией исламского сотрудничества, но с двумя оговорками.
АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Депутаты сената ратифицировали соглашение об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между
Представляя закон «О ратификации генерального соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между
Казахстан стал полноправным участником организации в 1995 году, генеральное соглашение подписал в ноябре 2015 года. Как ранее сообщил Сулейменов, Астана подписала соглашение с двумя оговорками.
По его словам, согласно первой оговорке, Казахстан не берет на себя обязательства по предоставлению
Вторая оговорка связана с торговыми режимами. Казахстан, являясь участником ЕАЭС и Договора о зоне свободной торговли, отметил, что подписанное в рамках соглашения по исламскому сотрудничеству не мешает обязательствам РК в рамках ЕАЭС и СНГ.
Как информировалось в заключении комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности, в соответствии с соглашением
Еще одним направлением станут наука и технологии. При этом Казахстану предоставляется возможность для обмена опытом и техническими возможностями посредством привлечения экспертов, проведения совместных исследований и получения образовательных стипендий, заключил министр.