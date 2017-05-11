Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов тенге

Расходы бюджета на зарплату госслужащим в этом году вырастут на 20 миллиардов тенге, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на мониторинговое агентство Energyprom.kz.

Отмечается, что на эти цели выделено 1,32 триллиона тенге. На обязательное медицинское страхование своих работников госсектор перечислит 8,6 миллиарда тенге.

«За 2016 год расходы госбюджета на заработную плату работников госсектора увеличились на 18 процентов, составив 1,30 триллиона тенге. В этом году рост составит только 1 процент, объем выделенных средств увеличится до 1,32 триллиона тенге. В том числе на оплату труда будет приходиться 1,2 триллиона тенге, 112 миллиарда тенге компенсационных выплат, 7 миллиардов тенге на дополнительные денежные выплаты и еще 242 миллиона тенге на обязательный пенсионный взнос», — отмечает мониторинговое агентство.

В целом доля госсектора в общем фонде заработной платы составляет 22 процента. Из них примерно 12,4 миллиарда тенге приходится на служащих госуправлений.

На сегодняшний день в стране насчитывается 98,9 тысячи кадров государственной службы, из которых 53 тысячи — госслужащих центральных органов и 46 тысяч — госслужащих местных исполнительных органов.

«Увеличение бюджетных средств на оплату труда госслужащих оказало влияние на соответствующий рост налоговых и прочих отчислений работодателей на 25 процентов, составив 101,8 миллиарда тенге. В том числе отчисления в государственный Фонд социального страхования составили 52,3 миллиарда тенге, социальный налог — 49 миллиардов тенге», — отмечает агентство.

В 2017 году к неналоговым взносам добавятся еще и отчисления на обязательное медицинское страхование в размере 8,6 миллиарда тенге. Всего госсектор в текущем году увеличит отчисления в казну на 9 процентов, до 110,8 миллиарда тенге. С 2018 года в Казахстане будет внедрена факторно-балльная шкала оплаты труда государственных служащих.

Данная система будет учитывать масштаб, ответственность и сложность выполняемых функций работника.

«Установление заработной платы по результатам работы должно обеспечить внутреннюю справедливость системы оплаты труда и ускорить сокращение уровня коррупции в стране. По итогам 2016 года Казахстан улучшил свою позицию, переместившись с 64 на 63 место в рейтинге ГИК ВЭФ по показателю “неформальные платежи и взятки”. К 2020 году Казахстан должен занять 58 место. А также по показателю “фаворитизм в принятии решений чиновников” перешел с 50 на 48 место, а к 2020 году должен достигнуть 39 места», — приводит данные мониторинговое агентство.