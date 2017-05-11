Новейшие истребители перехватили самолеты условного противника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае состоялось
В Хабаровском крае состоялось
«При выполнении полетов в ходе воздушного боя летчики, в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы, поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника», — рассказал начальник
Также пилоты выполнили фигуры высшего пилотажа на различных высотах, провели воздушную разведку местности. Кроме того, на специализированном полигоне были организованы боевые стрельбы из пушечного вооружения Су-35С, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».