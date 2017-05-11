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07:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Новейшие истребители перехватили самолеты условного противника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение с участием истребительной авиации Восточного военного округа. Пилоты Су-35С отработали задачи по организации и проведению воздушного боя на средних и малых высотах.

«При выполнении полетов в ходе воздушного боя летчики, в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы, поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника», — рассказал начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

Также пилоты выполнили фигуры высшего пилотажа на различных высотах, провели воздушную разведку местности. Кроме того, на специализированном полигоне были организованы боевые стрельбы из пушечного вооружения Су-35С, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

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Новейшие истребители перехватили самолеты условного противника в Хабаровском крае
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