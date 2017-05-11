Названы возможные претенденты на пост главы ФБР
Американский телеканал Fox News в своем
Американский телеканал Fox News в своем
В список, обнародованный Fox News, попали бывший кандидат в президенты и губернатор
В свою очередь, телеканал CNN опубликовал свой перечень наиболее вероятных кандидатов на пост руководителя ФБР. Помимо уже упомянутых Кристи, Келли, Гоуди и Пистола, вакантное место могут занять бывший мэр
9 мая президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как указано в письме