Названы возможные претенденты на пост главы ФБР

В список, обнародованный Fox News, попали бывший кандидат в президенты и губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, экс-начальник управления полиции Нью-Йорка Рэй Келли, конгрессмен от штата Южная Каролина Трей Гоуди, бывший заместитель генерального прокурора Кеннет Вайнштейн и экс-глава управления транспортной безопасности Джон Пистол.

В свою очередь, телеканал CNN опубликовал свой перечень наиболее вероятных кандидатов на пост руководителя ФБР. Помимо уже упомянутых Кристи, Келли, Гоуди и Пистола, вакантное место могут занять бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и первый заместитель бывшего директора Джеймса Коми Эндрю Маккейб, который временно исполняет обязанности руководителя структуры.