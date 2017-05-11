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08:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы возможные претенденты на пост главы ФБР

Американский телеканал Fox News в своем Twitter-аккаунте назвал имена пятерых возможных претендентов на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР).

Источник: AFP 2017

В список, обнародованный Fox News, попали бывший кандидат в президенты и губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, экс-начальник управления полиции Нью-Йорка Рэй Келли, конгрессмен от штата Южная Каролина Трей Гоуди, бывший заместитель генерального прокурора Кеннет Вайнштейн и экс-глава управления транспортной безопасности Джон Пистол.

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В свою очередь, телеканал CNN опубликовал свой перечень наиболее вероятных кандидатов на пост руководителя ФБР. Помимо уже упомянутых Кристи, Келли, Гоуди и Пистола, вакантное место могут занять бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и первый заместитель бывшего директора Джеймса Коми Эндрю Маккейб, который временно исполняет обязанности руководителя структуры.

9 мая президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как указано в письме экс-руководителю бюро он «не способен эффективно руководить» ведомством. По сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.

Комментарии
3
А Б
Кто бы не был поставлен на должность директора ФБР, это всего лишь связующее звено между организацией и высшей властью страны, которая и будет определять генеральную линию и политику ведомства. Зона самостоятельных действий директора ФБР сегодня весьма узка и ограничивается вопросами тактики действий, но не стратегии.
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Валерий
что то туго с кадрами.Бортникова можно предложить.....
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perplexed
агенты путина есть?
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