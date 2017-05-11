Сколько заработал Алиханов, Ищенко и другие чиновники: в региональном правительстве отчитались о доходах
Заработок врио губернатора региона Антона Алиханова составил чуть больше 2,5 миллионов рублей.
Заработок врио губернатора региона Антона Алиханова составил чуть больше 2,5 миллионов рублей.
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и врио
Уточняется, что в 2016 году доход чиновницы достиг более 28 миллионов рублей. В её собственности находятся два земельных участка, две квартиры и жилой дом. Второе место по величине доходов занял Александр
Врио губернатора Антон Алиханов задекларировал 2,61 миллиона рублей. Это меньше, чем доходы четырёх его заместителей: Натальи Ищенко, Александра