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10:08 (мск), источник: Клопс.ru

Сколько заработал Алиханов, Ищенко и другие чиновники: в региональном правительстве отчитались о доходах

Заработок врио губернатора региона Антона Алиханова составил чуть больше 2,5 миллионов рублей.

Источник: Клопс.ru

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и врио вице-премьера Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала наибольший доход среди министров. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Уточняется, что в 2016 году доход чиновницы достиг более 28 миллионов рублей. В её собственности находятся два земельных участка, две квартиры и жилой дом. Второе место по величине доходов занял Александр Шендерюк-Жидков, который в прошлом году занимал должность финансового директора группы компаний «Содружество». Его заработок составил около 8 миллионов рублей. Наименее богатым из членов областного кабмина оказался Гарри Гольдман. Он получил в 2016 году чуть больше полутора миллионов рублей.

Врио губернатора Антон Алиханов задекларировал 2,61 миллиона рублей. Это меньше, чем доходы четырёх его заместителей: Натальи Ищенко, Александра Шендерюка-Жидкова, Эдуарда Батанова и Ильи Баринова. В собственности главы региона находятся три квартиры и автомобиль «Mitsubishi Outlander».

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