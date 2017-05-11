Сколько заработал Алиханов, Ищенко и другие чиновники: в региональном правительстве отчитались о доходах

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и врио вице-премьера Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала наибольший доход среди министров. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Уточняется, что в 2016 году доход чиновницы достиг более 28 миллионов рублей. В её собственности находятся два земельных участка, две квартиры и жилой дом. Второе место по величине доходов занял Александр Шендерюк-Жидков, который в прошлом году занимал должность финансового директора группы компаний «Содружество». Его заработок составил около 8 миллионов рублей. Наименее богатым из членов областного кабмина оказался Гарри Гольдман. Он получил в 2016 году чуть больше полутора миллионов рублей.