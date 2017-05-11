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09:04 (мск), источник: РИА Новости

Постпред при ЕС рассказал, когда можно ждать отмены антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов ожидает отмены ЕС санкций против России до выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Источник: Постоянное представительство Российской Федерации

«Можно предположить гипотетическую ситуацию, когда, выйдя из ЕС, Великобритания решит отказаться от участия в есовских санкциях. Но я все-таки надеюсь, что до выхода Великобритании из Евросоюза вопрос о санкциях рассосется сам собой», — сказал Чижов РИА Новости.

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По словам постпреда, «переговорный процесс (Brexit — ред.) и его последствия будут затрагивать Россию, хотя и косвенно, — с момента выхода из Евросоюза Великобритания более не будет связана положениями наших с Евросоюзом совместных документов, в том числе основного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а также всех последующих решений, включая санкционные».

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.

Отвечая на вопрос, состоится ли в итоге Brexit как таковой, Чижов сказал, что «на сегодняшний день ситуация выглядит так, что Brexit состоится, но успехом ни для одной из сторон он не будет». «Издержки неизбежны», — убежден он.

По мнению постпреда, «ситуация вокруг Brexit действительно очень эмоциональная, что объективно дает понять, что переговорный процесс не будет легким».

Справка
Британия запустила Brexit. Что будет дальше?Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС.
Комментарии
1
А Б
Сам собой вопрос о санкциях не рассосётся, он может быть решён только после выполнения требований мирового сообщества о прекращении вмешательства РФ во внутренние дела Украины.
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