Девятый экземпляр истребителя пятого поколения поднялся в воздух в Комсомольске-на-Амуре
Наземные испытания оборудования самолета начались в прошлом году.
Наземные испытания оборудования самолета начались в прошлом году.
Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.
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«Новый истребитель поднялся в воздух в конце апреля, в недалеком будущем он будет передан в испытательный центр ВВС. Он оснащен полным комплектом оборудования и может нести все штатное вооружение», — отметил источник.
Осенью 2016 года о начале испытаний оборудования девятого по счету самолета Т-50 сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
Первый полет тяжелого истребителя пятого поколения Т-50 состоялся 29 января 2009 года. В рамках программы испытаний машина должна совершить около двух тысяч полетов. Поставка первых серийных самолетов в ВВС неоднократно сдвигалась. В настоящее время она ожидается в 2018 году, а готовность первого подразделения на новых машинах — до конца 2020 года.
Сейчас имеющиеся опытные экземпляры машины проходят испытания в