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11:03 (мск), источник: AmurMedia.ru

Девятый экземпляр истребителя пятого поколения поднялся в воздух в Комсомольске-на-Амуре

Наземные испытания оборудования самолета начались в прошлом году.

Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.

В Комсомольске-на-Амуре поднялся в воздух девятый по счету опытный экземпляр истребителя пятого поколения Т-50, создающегося в рамках программы перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в силовых структурах. Наземные испытания оборудования самолета начались осенью 2016 года, сообщает ИА AmurMedia, со ссылкой на Лента.ру.

«Новый истребитель поднялся в воздух в конце апреля, в недалеком будущем он будет передан в испытательный центр ВВС. Он оснащен полным комплектом оборудования и может нести все штатное вооружение», — отметил источник.

Осенью 2016 года о начале испытаний оборудования девятого по счету самолета Т-50 сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

Первый полет тяжелого истребителя пятого поколения Т-50 состоялся 29 января 2009 года. В рамках программы испытаний машина должна совершить около двух тысяч полетов. Поставка первых серийных самолетов в ВВС неоднократно сдвигалась. В настоящее время она ожидается в 2018 году, а готовность первого подразделения на новых машинах — до конца 2020 года.

Сейчас имеющиеся опытные экземпляры машины проходят испытания в летно-исследовательском институте (ЛИИ) имени Громова в подмосковном Жуковском. Часть опытных машин передана вооруженным силам и проходит испытания в 929-м государственном летно-испытательном центре имени Чкалова в Астраханской области.

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