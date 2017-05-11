Волгоградские чиновники провели встречу с предпринимателями

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, мероприятие прошло на площадке ВолГУ. В нем приняло участие около 50 предпринимателей из Советского района. На встрече они обсудили взаимодействие местных производителей с торговыми сетями, подключение павильонов к инженерным коммуникациям, наведение порядка в сфере нестационарной торговли, рассмотрели вопросы рыночной и сезонной торговли.

«Большинство бизнесменов поддерживают нововведения, коснувшиеся их, но чтобы адаптироваться к новым условиям, им потребуется помощь, в том числе информационная. До конца июня диалог состоится в каждом районе Волгограда, а затем во всех районах региона», — добавили в областной администрации.

Кроме того, производители продовольственных товаров подняли на мероприятии вопрос взаимодействия с торговыми сетями. «В 2016 году доля продукции местных производителей в ассортименте крупных торговых сетей увеличилась на 6,4%. По основным видам продовольственных товаров она занимает от 45% до 60%, по хлебобулочным изделиям — до 100%. Отметим также, что облпромторг проводит акции “День качества” и организует торгово-закупочные сессии на площадках крупнейших сетевых магазинов. Это позволяет ознакомить потребителей с товарами местного производства, наладить партнерские связи между предприятиями и ритейлерами», — добавили в обладмине.

В настоящее время в Волгоградской области реализуются «дорожные карты» по упрощению для бизнеса процедур подключения к системам тепло-, электро- и водоснабжения. С апреля 2017 года заявки на присоединение к сетям принимают в офисах и центрах «Мои документы».