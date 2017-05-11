Волгоградские чиновники провели встречу с предпринимателями
Представители администрации Волгоградской области провели встречу с бизнесменами в Советском районе города в среду, 10 мая.
Представители администрации Волгоградской области провели встречу с бизнесменами в Советском районе города в среду, 10 мая.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Большинство бизнесменов поддерживают нововведения, коснувшиеся их, но чтобы адаптироваться к новым условиям, им потребуется помощь, в том числе информационная. До конца июня диалог состоится в каждом районе Волгограда, а затем во всех районах региона», — добавили в областной администрации.
Кроме того, производители продовольственных товаров подняли на мероприятии вопрос взаимодействия с торговыми сетями. «В 2016 году доля продукции местных производителей в ассортименте крупных торговых сетей увеличилась на 6,4%. По основным видам продовольственных товаров она занимает от 45% до 60%, по хлебобулочным изделиям — до 100%. Отметим также, что облпромторг проводит акции “День качества” и организует
В настоящее время в Волгоградской области реализуются «дорожные карты» по упрощению для бизнеса процедур подключения к системам тепло-, электро- и водоснабжения. С апреля 2017 года заявки на присоединение к сетям принимают в офисах и центрах «Мои документы».