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09:30 (мск), источник: ТАСС

КНДР потребует выдачи преступников, участвовавших в заговоре против ее руководства

Замглавы МИД страны Хан Сен Рёль отметил, что злоумышленники планировали использовать биохимическую субстанцию.

Источник: Reuters

ПХЕНЬЯН, 11 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Прокуратура КНДР будет добиваться выдачи преступников, участвовавших в подготовке покушения на высшее руководство страны с использованием биохимической субстанции. Об этом заявил замглавы МИД страны Хан Сен Рёль на пресс- конференции, организованной для руководителей представленных в Пхеньяне дипмиссий, международных гуманитарных организаций и иностранных корреспондентов.

Он рассказал о тайной американо-южнокорейской операции, направленной против руководства народной республики.

О том, что эту операцию удалось сорвать, 5 мая сообщило министерство государственной безопасности (МГБ) КНДР. В этой связи дипломат подчеркнул, что прокуратура КНДР будет «добиваться выдачи всех преступников, включая организаторов и вдохновителей этой акции государственного терроризма на основании действующих в стране законов».

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Замминистра также сообщил о намерении КНДР «провести серию антитеррористических акций корейского стиля, чтобы искоренить цитадели заговоров и подрывной деятельности, к которым относятся Центральное разведывательное управление (ЦРУ США), Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея». По словам Хан Сен Рёля, на Корейском полуострове «сложилась критическая ситуация, когда США оказывают на КНДР беспрецедентное политическое, экономическое, военное и дипломатическое давление». В этих условиях, отметил замминистра, Пхеньян «будет осуществлять свое право на самооборону и принимать контрмеры корейского стиля».

Ранее КНДР потребовала от США «принести официальные извинения и сурово наказать ключевых преступников, замышлявших осуществить покушение на высшее руководство КНДР». Агентство ЦТАК сообщало, что в последнее время США и марионеточные власти Южной Кореи в попытке изолировать и задушить КНДР «в ходе совместных маневров отрабатывают операции по устранению руководства народной республики с привлечением подразделений сил специального назначения». Утверждалось, что Вашингтон спонсирует организации, которые «ведут психологическую войну и совершают другие подрывные акции в отношении КНДР». Согласно информации ЦТАК, «все это свидетельствует о том, что США являются закулисным организатором чудовищных актов государственного терроризма в отношении КНДР, которым не избежать наказания».

МГБ КНДР обвинило ЦРУ и НРС Республики Корея в подготовке покушения на руководство в Пхеньяне.

Согласно заявлению северокорейского ведомства, ЦРУ и НРС «внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя биохимическую субстанцию». Белый дом вслед за ЦРУ США отказался комментировать заявление МГБ КНДР о срыве тайной американо-южнокорейской операции, направленной против руководства в Пхеньяне.

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