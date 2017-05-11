Зампред правительства Прикамья Абдуллина получила выговор
ПЕРМЬ, 11 мая, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина получила письменный выговор от главы Прикамья.
ПЕРМЬ, 11 мая, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина получила письменный выговор от главы Прикамья.
Об этом «ФедералПресс» рассказал источник в администрации врио губернатора Максима Решетникова. Выговор объявлен в связи с несвоевременным внесением в краевое заксобрание поправок в закон, ограничивающих права
Напомним, что в декабре в Прикамье были приняты поправки в закон о финансовой поддержке матерей, у которых рождается первый ребенок. На дату подачи заявления о назначении единовременной денежной выплаты женщина должна состоять в законном браке или в отношении ребенка должно быть установлено отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка. Врио губернатора Пермского края отметил неоднозначность принятой нормы и поручил подготовить поправки, которые устранят дискриминацию.