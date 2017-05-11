Зампред правительства Прикамья Абдуллина получила выговор

Об этом «ФедералПресс» рассказал источник в администрации врио губернатора Максима Решетникова. Выговор объявлен в связи с несвоевременным внесением в краевое заксобрание поправок в закон, ограничивающих права матерей-одиночек. Законопроект должны были внести еще в 20-х числах апреля. Соответствующее указание Максим решетников отдал 19 апреля на заседании краевого правительства.

Напомним, что в декабре в Прикамье были приняты поправки в закон о финансовой поддержке матерей, у которых рождается первый ребенок. На дату подачи заявления о назначении единовременной денежной выплаты женщина должна состоять в законном браке или в отношении ребенка должно быть установлено отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка. Врио губернатора Пермского края отметил неоднозначность принятой нормы и поручил подготовить поправки, которые устранят дискриминацию.