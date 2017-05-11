Не злоупотреблять снятием мэров пообещал губернатор Иркутской области
Глава Вихоревки Геннадий Пуляев стал первым в истории Иркутской области главой администрации города, которого губернатор отстранил от должности.
Глава Вихоревки Геннадий Пуляев стал первым в истории Иркутской области главой администрации города, которого губернатор отстранил от должности.
Об этом 11 мая 2017 года заявил на
Напомним, своим распоряжением от 5 мая губернатор отрешил от должности Геннадия Пуляева за срыв нескольких отопительных сезонов подряд в Вихоревке. По словам Сергея Левченко, он заключил концессионное соглашение с красноярской компанией «Тепловые сети», но она не обеспечила стабильный отопительный сезон, только собирала плату за тепло с населения. При этом Иркутская область тратила средства из своего резерва на постоянный ремонт котельной, только за прошедший отопительный сезон ушло более 60 млн рублей. Глава региона напомнил и об уголовном деле, возбуждённом СКР против Геннадия Пуляева. «Благополучие и комфорт жителей важнее, чем должность одного человека», — резюмировал губернатор.
С 10 мая 2017 года на основании устава Вихоревского муниципального образования до избрания нового руководителя муниципалитета обязанности главы исполняет первый заместитель Вихоревского городского поселения Сергей Касьянов.