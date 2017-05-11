Не злоупотреблять снятием мэров пообещал губернатор Иркутской области

Об этом 11 мая 2017 года заявил на пресс-конференции глава региона Сергей Левченко. По его словам, есть претензии и к некоторым другим главам, не все эффективно работают. «Но такая мера — крайняя, я не сторонник этим злоупотреблять. Я, честно говоря, не очень хотел, — сказал Сергей Левченко. — Но и случай — из ряда вон выходящий».

Напомним, своим распоряжением от 5 мая губернатор отрешил от должности Геннадия Пуляева за срыв нескольких отопительных сезонов подряд в Вихоревке. По словам Сергея Левченко, он заключил концессионное соглашение с красноярской компанией «Тепловые сети», но она не обеспечила стабильный отопительный сезон, только собирала плату за тепло с населения. При этом Иркутская область тратила средства из своего резерва на постоянный ремонт котельной, только за прошедший отопительный сезон ушло более 60 млн рублей. Глава региона напомнил и об уголовном деле, возбуждённом СКР против Геннадия Пуляева. «Благополучие и комфорт жителей важнее, чем должность одного человека», — резюмировал губернатор.

С 10 мая 2017 года на основании устава Вихоревского муниципального образования до избрания нового руководителя муниципалитета обязанности главы исполняет первый заместитель Вихоревского городского поселения Сергей Касьянов.