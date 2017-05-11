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10:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Участникам вооруженного нападения на пляже в Хабаровске вынесли приговор

Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.

Сотрудники следственных органов УМВД России по г. Хабаровску доказали причастность троих рецидивистов к вооруженному нападению на жителя краевого центра и хищению у него автомобиля и планшетного компьютера. Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за вымогательства, кражи, грабежи и хранение наркотиков, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В октябре 2015 года в правоохранительные органы за помощью обратился 38-летний хабаровчанин. Заявитель рассказал, что стал жертвой неизвестных. Установлено, что потерпевший на своем автомобиле подъехал на автобусную остановку в Краснофлотском районе. В салоне вместе с ним находились приятель и знакомая. Неожиданно выезд машине перегородила темная иномарка, из которой выбежали трое мужчин. В руках одного из нападавших был пистолет.

Потерпевшего насильно усадили на заднее сиденье. За руль сел один из злоумышленников. На двух автомобилях все поехали на пустынный пляж в районе Амурского моста. По дороге сидевший рядом с заявителем мужчина несколько раз ударил его электрошокером.

На берегу хабаровчанина вытащили из салона автомобиля и жестоко избили. Свои действия налетчики мотивировали имевшейся у потерпевшего задолженностью. У теряющего сознание хабаровчанина налетчики потребовали 100 тысяч рублей. В качестве варианта предложили оформить займ, а в залог оставить принадлежащую ему иномарку. Когда заявитель ответил отказом, злоумышленники вывезли его и приятелей в заброшенный частный дом в поселке Дружба. Один из подозреваемых позвонил своим знакомым и договорился сбыть иномарку. Но для этого налетчикам необходимы были документы на машину, которые хранились в квартире у потерпевшего.

Приехав к дому заявителя, подсудимые отправили за недостающими бумагами его приятельницу. Однако мать хабаровчанина вышла на улицу, увидела в салоне избитого сына и сказала, что будет звонить в полицию. Злоумышленники скрылись, забрав с собой планшетный компьютер потерпевшего и около 2 тысяч рублей денег.

В ходе комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску задержали всех подозреваемых в нападении. Злоумышленники ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за вымогательства, кражи, грабежи и хранение наркотиков. 30-летний задержанный сентябре 2015 года освободился из мест заключения. Двое его подельников молодые люди 27-ми и 28-ми лет.

Сотрудники полиции изъяли орудия совершения преступления — пневматический пистолет, внешне не отличимый от пистолета Макарова, и электрошокер. В ходе предварительного следствия нападавшим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

По решению Краснофлотского районного суда Хабаровска в зависимости от роли каждого, подсудимые приговорены к заключению на срок от восьми лет восьми месяцев до восьми лет шести месяцев. Двое участников разбойного нападения будут отбывать наказание в колонии строгого режима, их подельник — в колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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