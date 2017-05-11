Глава одного из новосибирских районов уличен в конфликте интересов

В администрации Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области выявлен конфликт интересов, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Прокурорская проверка показала, что глава Останинского сельсовета одновременно является супругом директора муниципального казенного учреждения ЖКХ, по отношению к которому осуществлял административные функции, в том числе и по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.

Глава муниципального образования, находясь в браке с директором подведомственного учреждения и являясь её работодателем, длительное время знал о наличии конфликта интересов, однако меры по его предотвращению не предпринимал, уточнили в ведомстве. Прокурор Северного района внес представление об устранении нарушений закона председателю совета депутатов Останинского сельсовета. После чего директор МКУ ЖКХ была уволена с должности по собственному желанию.