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09:29 (мск), источник: ИА REGNUM

Глава одного из новосибирских районов уличен в конфликте интересов

Глава муниципального образования являлся одновременно супругом директора подведомственного учреждения.

В администрации Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области выявлен конфликт интересов, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Прокурорская проверка показала, что глава Останинского сельсовета одновременно является супругом директора муниципального казенного учреждения ЖКХ, по отношению к которому осуществлял административные функции, в том числе и по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.

Глава муниципального образования, находясь в браке с директором подведомственного учреждения и являясь её работодателем, длительное время знал о наличии конфликта интересов, однако меры по его предотвращению не предпринимал, уточнили в ведомстве. Прокурор Северного района внес представление об устранении нарушений закона председателю совета депутатов Останинского сельсовета. После чего директор МКУ ЖКХ была уволена с должности по собственному желанию.

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