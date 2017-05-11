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09:38 (мск), источник: Новости Перми

Максим Решетников встретился с руководителями образовательных учреждений

10 мая состоялся круглый стол «Перспективы развития образования Пермского края». На мероприятии глава региона Максим Решетников встретился с директорами школ и гимназий Перми и Пермского края. Вместе они обсудили перспективные направления образования.

Первой темой для обсуждения стало развитие инфраструктуры образования. На сегодняшний день перед краевыми властями стоят задачи по завершению программы строительства детских садов и запуску программы строительства школ. К концу 2019 года запланировано открыть 17 садиков на 3 тысячи мест. В ближайшие 5 лет в крае появится 22 современные школы на 12 тысяч мест в 14 территориях. Это позволит решить проблему 2-х и 3-х сменного обучения.

Отдельное внимание глава Прикамья уделил связи школьного образования с возможностями высшего образования и потребностями экономики. В зоне приоритетного внимания будут школы, которые активно встраиваются в процессы интеграции высшего образования и производственных кластеров, так называемые инновационные школы. Сегодня их в крае 19.

«Пермскому краю, как промышленному региону, требуются выпускники школ и вузов с хорошими знаниями физики, химии, математики. Считаю, что будущее — за естественнонаучными дисциплинами. Производство, экономика тесно связаны с этими направлениями. Это те компетенции, которые смогут конкурировать на международном рынке. Мало построить школы. Они должны быть оснащены всем необходимым, чтобы развивать потенциал наших детей. Важна дальнейшая интеграция работодателей и школ. Необходимо создать условия в Пермском крае для развития человеческого потенциала, для повышения качества жизни. Чтобы подрастающие поколения применяли свои знания и таланты на благо развития родного Пермского края», — отметил глава региона Максим Решетников.

Сейчас прорабатывается идея создания в крупных городах края технопарков для детей от 5 до 18 лет, ведутся переговоры с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко по реализации проекта «Шахматы в школах».

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