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09:47 (мск), источник: ТАСС

ЦИК РФ обучит партии готовить документы для кандидатов на выборах

Специальная компьютерная программа позволяет оформить и предоставить в избирком необходимые сведения о кандидатах и их представителях в машиночитаемом виде, как того требует закон.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Центризбирком России в четверг 18 мая проведет семинар для представителей партий, на котором ознакомит их с обновленной программой по подготовке документов для кандидатов на выборах. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Темой обучения станет работа с программой “Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах”. Программа была доработана к дополнительным выборам депутата Государственной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу.
ЦИК
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Специальная компьютерная программа позволяет оформить и предоставить в избирком необходимые сведения о кандидатах и их представителях в машиночитаемом виде, как того требует закон. Как отмечается в релизе, использование этого программного обеспечения позволяет «избежать возможных ошибок при заполнении и обработке документов».

В единый день голосования, который в 2017 году приходится на 10 сентября, запланированы выборы депутатов заксобраний шести регионов, также пройдут выборы глав 17 субъектов РФ (в 16 — всенародные); кроме того, будут избираться депутаты городских дум административных центров в 11 регионах.

Помимо этого предстоят довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу в Ленинградской области. В этом округе на думских выборах в 2016 году победил спикер Госдумы прошлого созыва Сергей Нарышкин, однако он был назначен руководителем Службы внешней разведки и мандат остался вакантным.

Эти выборы станут последними перед президентской избирательной кампанией в РФ. Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, а кампания стартовать в конце этого года.

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