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10:11 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о возможном аресте резиденции американского посла в Москве

Россия может ответить «зеркально» на изъятие двух загородных резиденций российских дипломатов в США. Об этом сообщили дипломатические источники, передает «Коммерсантъ».

Источник: РИА "Новости"

«Если выход из ситуации не будет найден и после июльской встречи [президента России] Владимира Путина и [президента США] Дональда Трампа, то РФ всерьез задумается над введением ответных зеркальных мер», — рассказали собеседники издания.

По их словам, санкции могут коснуться американской недвижимости в Москве.

Источники отметили, что речь идет о дипломатической даче в Серебряном Бору, складе на Дорожной улице, который принадлежит посольству США, здании англо-американской школы и о резиденции американского посла Спасо-хаусе в районе Арбата.

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Как рассказали источники «Коммерсанта», Россия может ввести санкции также в отношении американских дипломатов. «Например, если у нас 90 дипломатов в США, то пусть и американских в Москве будет 90. Кроме того, сейчас есть такое явление, как вахтовики: 100 сотрудников Госдепартамента приезжают в Россию на шесть месяцев, после чего происходит ротация. Это серьезное подспорье для них», — рассказал собеседник издания.

В посольстве США данную информацию не комментируют.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал «Коммерсанту», что во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом 10 мая, вопрос о дипломатической недвижимости России в США «особняком стоит в переговорах». «Это наша собственность, которая подтверждена в качестве таковой официальными юридическими документами, выдаваемыми в США», — сказал глава российского МИДа. Он подчеркнул, что принадлежность усадьб России в США «не отрицают». Министр иностранных дел России подчеркнул, что арест дипломатической недвижимости — «неправомерные действия».

Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин заявил, что Москва «имеет полное право ответить взаимностью».

«Американцы знают, как эта взаимность будет выглядеть, если до этого дело дойдет», — отметил глава российского МИДа. Он подчеркнул, что Москва приняла решение «пока не отвечать». «Как объяснил Владимир Путин, мы не хотим идти на поводу у тех, кто пытается наши отношения засосать в воронку, откуда уже выбраться будет невозможно», — сказал Лавров.

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Лавров встретился с Трампом в Белом доме в Вашингтоне в среду, 10 мая. Как сообщили в МИД России, встреча министра иностранных дел России и президента США продлилась 40 минут. Как рассказал Лавров, в ходе встречи поднимались вопросы отношений между Россией и США, нестабильной ситуации на Ближнем востоке, конфликта на Украине и в Сирии, а также будущая встреча Трампа и Путина.

В конце декабря 2016 года действующий тогда президент Барак Обама ввел санкции в отношении России, закрыв доступ в две загородные резиденции российских дипломатов в Нью-Йорке и Мэриленде. Новые ограничительные меры Вашингтон объяснил обвинением России во вмешательство в президентские выборы в США и в «систематическом преследовании» американских дипломатов.

В свою очередь в МИД заявили, что Белый дом, отобрав дипломатические резиденции, нарушил международное право и «пошел на фактическую экспроприацию объектов дипломатических представительств России в США, являющихся нашей государственной собственностью и обладающих иммунитетом».

Комментарии
3
Иван Петров
Давно пора отвечать зеркально, желательно с коэффициентом больше единицы.
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serguey andreev
Может быть вообще разорвать дипотношения со всеми странами НАТО? Выставить ракеты и сидеть ждать п..ц?
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Москва-Сити
Непростая ситуация, но так то это реальный беспредел и провокация! Представляю сколько шума было бы сделай Россия аналогично америке! и про демократию и про неприкосновенность собственности и тп! Кстати, странно почему наши СМИ не сообщили, что в этот же день была встреча Трампа с главой МИД Украины!
Похоже у Трампа вчера рутинный день встреч с министрами иностранных дел был: России, Украины!
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