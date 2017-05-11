СМИ узнали о возможном аресте резиденции американского посла в Москве
Россия может ответить «зеркально» на изъятие двух загородных резиденций российских дипломатов в США. Об этом сообщили дипломатические источники, передает «Коммерсантъ».
Россия может ответить «зеркально» на изъятие двух загородных резиденций российских дипломатов в США. Об этом сообщили дипломатические источники, передает «Коммерсантъ».
«Если выход из ситуации не будет найден и после июльской встречи [президента России] Владимира Путина и [президента США] Дональда Трампа, то РФ всерьез задумается над введением ответных зеркальных мер», — рассказали собеседники издания.
Источники отметили, что речь идет о дипломатической даче в Серебряном Бору, складе на Дорожной улице, который принадлежит посольству США, здании
Как рассказали источники «Коммерсанта», Россия может ввести санкции также в отношении американских дипломатов. «Например, если у нас 90 дипломатов в США, то пусть и американских в Москве будет 90. Кроме того, сейчас есть такое явление, как вахтовики: 100 сотрудников Госдепартамента приезжают в Россию на шесть месяцев, после чего происходит ротация. Это серьезное подспорье для них», — рассказал собеседник издания.
В посольстве США данную информацию не комментируют.
В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал «Коммерсанту», что во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом 10 мая, вопрос о дипломатической недвижимости России в США «особняком стоит в переговорах». «Это наша собственность, которая подтверждена в качестве таковой официальными юридическими документами, выдаваемыми в США», — сказал глава российского МИДа. Он подчеркнул, что принадлежность усадьб России в США «не отрицают». Министр иностранных дел России подчеркнул, что арест дипломатической недвижимости — «неправомерные действия».
«Американцы знают, как эта взаимность будет выглядеть, если до этого дело дойдет», — отметил глава российского МИДа. Он подчеркнул, что Москва приняла решение «пока не отвечать». «Как объяснил Владимир Путин, мы не хотим идти на поводу у тех, кто пытается наши отношения засосать в воронку, откуда уже выбраться будет невозможно», — сказал Лавров.
Лавров встретился с Трампом в Белом доме в Вашингтоне в среду, 10 мая. Как сообщили в МИД России, встреча министра иностранных дел России и президента США продлилась 40 минут. Как рассказал Лавров, в ходе встречи поднимались вопросы отношений между Россией и США, нестабильной ситуации на Ближнем востоке, конфликта на Украине и в Сирии, а также будущая встреча Трампа и Путина.
В конце декабря 2016 года действующий тогда президент Барак Обама ввел санкции в отношении России, закрыв доступ в две загородные резиденции российских дипломатов в
В свою очередь в МИД заявили, что Белый дом, отобрав дипломатические резиденции, нарушил международное право и «пошел на фактическую экспроприацию объектов дипломатических представительств России в США, являющихся нашей государственной собственностью и обладающих иммунитетом».
Похоже у Трампа вчера рутинный день встреч с министрами иностранных дел был: России, Украины!