СМИ узнали о возможном аресте резиденции американского посла в Москве

Источник: РИА "Новости"

«Если выход из ситуации не будет найден и после июльской встречи [президента России] Владимира Путина и [президента США] Дональда Трампа, то РФ всерьез задумается над введением ответных зеркальных мер», — рассказали собеседники издания.

По их словам, санкции могут коснуться американской недвижимости в Москве.

Источники отметили, что речь идет о дипломатической даче в Серебряном Бору, складе на Дорожной улице, который принадлежит посольству США, здании англо-американской школы и о резиденции американского посла Спасо-хаусе в районе Арбата.

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Как рассказали источники «Коммерсанта», Россия может ввести санкции также в отношении американских дипломатов. «Например, если у нас 90 дипломатов в США, то пусть и американских в Москве будет 90. Кроме того, сейчас есть такое явление, как вахтовики: 100 сотрудников Госдепартамента приезжают в Россию на шесть месяцев, после чего происходит ротация. Это серьезное подспорье для них», — рассказал собеседник издания. В посольстве США данную информацию не комментируют. В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал «Коммерсанту», что во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом 10 мая, вопрос о дипломатической недвижимости России в США «особняком стоит в переговорах». «Это наша собственность, которая подтверждена в качестве таковой официальными юридическими документами, выдаваемыми в США», — сказал глава российского МИДа. Он подчеркнул, что принадлежность усадьб России в США «не отрицают». Министр иностранных дел России подчеркнул, что арест дипломатической недвижимости — «неправомерные действия».

Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин заявил, что Москва «имеет полное право ответить взаимностью».

«Американцы знают, как эта взаимность будет выглядеть, если до этого дело дойдет», — отметил глава российского МИДа. Он подчеркнул, что Москва приняла решение «пока не отвечать». «Как объяснил Владимир Путин, мы не хотим идти на поводу у тех, кто пытается наши отношения засосать в воронку, откуда уже выбраться будет невозможно», — сказал Лавров.