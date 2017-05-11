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10:12 (мск), источник: РИА Новости

Крым достойно встречает годовщину окончания энергоблокады, считает депутат

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым встречает первую годовщину окончания энергетической блокады полуострова во всеоружии и с достаточным запасом энергопрочности, сообщил член комитета Госдумы РФ по энергетике Михаил Шеремет.

Источник: РИА "Новости"

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года — из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась в декабре прошлого года, когда были введены первые две нитки энергомоста из Краснодарского края мощностью 400 МВт. Третья нитка — на 200 МВт — была введена 14 апреля, а запуск последней, четвертой нитки (также на 200 МВт) состоялся 11 мая.

Тогда власти Крыма констатировали, что полный запуск энергомоста положил конец энергоблокаде полуострова и отменили режим ЧС.

«Крым достойно преодолел энергоблокаду. Сегодня мы находимся во всеоружии. У нас достаточно высокий запас энергетической прочности. Та неуверенность, которая была ранее, давно прошла. Мы наращиваем собственную генерацию в Крыму», — сказал Шеремет, который во времена энергоблокады полуострова занимал должность первого вице-премьера крымского правительства и курировал энергетический комплекс.

По его словам, в Крыму идет активное строительство двух новых ТЭС, а также модернизируются существующие энергомощности.

«У нас хорошие перспективы развития дополнительной генерации. У нас большой задел для развития энергетики, учитывая, что Крым сегодня превратился в территорию с опережающими темпами развития», — подчеркнул депутат.

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