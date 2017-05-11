Владимир Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом

В ходе предстоящей встречи обсудят вопросы ближневосточного урегулирования и ряд практических тем двусторонней повестки дня.

Главы государств в режиме телемоста примут участие в церемонии открытия в Вифлееме многофункционального культурного комплекса, построенного при содействии России, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации президента России.