Владимир Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом
Сегодня в Сочи президент России Владимир Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который посетит Россию с рабочим визитом.
Сегодня в Сочи президент России Владимир Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который посетит Россию с рабочим визитом.
В ходе предстоящей встречи обсудят вопросы ближневосточного урегулирования и ряд практических тем двусторонней повестки дня.
Главы государств в режиме телемоста примут участие в церемонии открытия в Вифлееме многофункционального культурного комплекса, построенного при содействии России, сообщили ГТРК «Кубань» в