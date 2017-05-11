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11:00 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Владимир Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом

Сегодня в Сочи президент России Владимир Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который посетит Россию с рабочим визитом.

В ходе предстоящей встречи обсудят вопросы ближневосточного урегулирования и ряд практических тем двусторонней повестки дня.

Главы государств в режиме телемоста примут участие в церемонии открытия в Вифлееме многофункционального культурного комплекса, построенного при содействии России, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации президента России.

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