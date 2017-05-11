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10:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти КНР рассказали о милосердии к раскаявшимся коррупционерам

Центральная комиссия Компартии Китая (КПК) по проверке дисциплины рассказала о случаях помилования раскаявшихся коррупционеров, добровольно вернувшихся в КНР после бегства за границу. Из 40 добровольно возвратившихся или депортированных взяточников 15 получили различные сроки, трое освобождены от наказания. Подробности приводит Reuters.

Источник: AP 2017

Так, по статистике, содержащейся в отчете комиссии, из 100 объявленных в розыск коррупционеров, в основном проживавших в США, Канаде и Австралии, в страну вернулись 40: некоторые добровольно, часть депортировали. 15 из них получили различные сроки вплоть до пожизненного заключения.

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При этом три человека были отпущены на свободу и не понесли никакого наказания. Это Чжан Давэй, который раскаялся в совершенных преступлениях и добровольно вернул все незаконно присвоенные активы, Чжу Чжэньюй и Чжан Липин. Чжу был лишь соучастником одного из преступлений и самостоятельно сдался, а преступление Чжан Липина — подделка счетов-фактур для ухода от уплаты НДС — судьи признали слишком незначительным.

После избрания председателем КНР в марте 2013 года Си Цзиньпин объявил борьбу с коррупцией одним из приоритетов своей политики. Он призвал сражаться со мздоимством, нанося удары «и по тиграм, и по мухам», то есть не щадя ни мелких, ни самых высокопоставленных чиновников. За прошедшее с тех пор время под следствием оказались десятки политиков-тяжеловесов, включая члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Чжоу Юнкана. 11 июня 2016 года его приговорили к пожизненному заключению.

В прошлом партийные руководители такого уровня считались неприкасаемыми. Против коррупционеров, сбежавших за рубеж, была начата операция под названием «Охота на лис»: Пекин выпустил список 100 самых разыскиваемых взяточников и добивается от государств, где они скрываются, их экстрадиции.

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