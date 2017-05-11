Вице-премьер Башкирии Самедов прокомментировал возможную разработку шиханов

Насколько известно, правительство республики находится в интенсивном поиске новых месторождений для Башкирской содовой компании. Фархад Самедов обозначил, что в настоящее время идет геологическое изучение шихана Куштау и Гумеровского месторождения. Но пока результаты не известны. Какое место станет новым сырьевым источником для БСК, будет известно только к концу года.

Фархад Самедов подчеркнул, что рабочая группа, занимающаяся поиском месторождения, знает о некоторых ограничениях в этом направлении.

— Шиханы Торатау и Юрактау признаны памятниками природы. Это факт, — отметил он, уточнив, что вопросы, касающиеся разработки шиханов, сложные и дискуссионные.