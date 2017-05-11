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10:43 (мск), источник: ИА Татар-информ

Госсовет РТ рассмотрит кандидатуру Рустама Нигматуллина на пост первого вице-премьера

Вопрос об утверждении кандидатуры первого заместителя премьер-министра внесен в повестку дня заседания парламента.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани открылось 28-е заседание Государственного Совета Татарстана V созыва.

В повестке заседания — 21 вопрос. Среди них, в частности, девять республиканских законопроектов — по одному для рассмотрения во втором и третьем чтениях и семь в первом чтении, а также десять проектов федеральных законов.

Также дополнительно внесен вопрос об утверждении кандидатуры первого вице-премьера Татарстана. На эту должность предложен Рустам Нигматуллин — первый вице-мэр Казани.

Напомним, до назначения Премьер-министром РТ первым заместителем Председателя Правительства республики был Алексей Песошин.

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