Госсовет РТ рассмотрит кандидатуру Рустама Нигматуллина на пост первого вице-премьера
Вопрос об утверждении кандидатуры первого заместителя
Вопрос об утверждении кандидатуры первого заместителя
(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани открылось 28-е заседание Государственного Совета Татарстана V созыва.
В повестке заседания — 21 вопрос. Среди них, в частности, девять республиканских законопроектов — по одному для рассмотрения во втором и третьем чтениях и семь в первом чтении, а также десять проектов федеральных законов.
Также дополнительно внесен вопрос об утверждении кандидатуры первого
Напомним, до назначения