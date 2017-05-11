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11:15 (мск), источник: Городской репортер

Ростовская область и Республика Беларусь подписали протокол о развитии сотрудничества

В Минске между Ростовской областью и Республикой Беларусь был подписан протокол о развитии сотрудничества на 2017−2019 годы, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Подписи под документом поставили губернатор Ростовской области Василий Голубев и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый.

«С удовлетворением отмечаю, что выполнены практически все пункты предыдущего протокола о развитии сотрудничества между Ростовской областью и Республикой Беларусь на 2015−2016 годы, который мы подписали на восьмом заседании совместной рабочей группы в апреле 2015 года во время визита нашей делегации в Ростов-на-Дону», — сказал Михаил Русый.

Как уточнил Василий Голубев, по итогам 2016 года товарооборот между Ростовской областью и Республикой Беларусь увеличился на 19,1% и составил 339,4 млн долларов США. Кроме того, за 2015−2016 годы для городов Ростовской области были закуплены 43 единицы автобусов большой вместимости и 15 троллейбусов белорусского производства.

«Мы по-прежнему будем развивать кооперацию в сфере сельхозмашиностроения, готовы поставлять запчасти для магистральных электровозов, изготавливаемые “НЭВЗом”, ожидаем прямых поставок мяса для переработки донскими предприятиями. В свою очередь, Ростовская область готова поставлять твердые сорта пшеницы, еще больше экспортировать растительного масла», — отмечается в сообщении.

Комментарии
1
DAVITH ARMANI
Как то гордится хочется, наша область стала самостгятельным княжеством и скоро о делится от России.и тут скоро нападут на нас воряги и печени,а может и монголо- татарское иго.И тут приедет Князь Владимир Владимирович и поставит всех на места за самодеятельность.
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