Ростовская область и Республика Беларусь подписали протокол о развитии сотрудничества

Подписи под документом поставили губернатор Ростовской области Василий Голубев и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый.

«С удовлетворением отмечаю, что выполнены практически все пункты предыдущего протокола о развитии сотрудничества между Ростовской областью и Республикой Беларусь на 2015−2016 годы, который мы подписали на восьмом заседании совместной рабочей группы в апреле 2015 года во время визита нашей делегации в Ростов-на-Дону», — сказал Михаил Русый.

Как уточнил Василий Голубев, по итогам 2016 года товарооборот между Ростовской областью и Республикой Беларусь увеличился на 19,1% и составил 339,4 млн долларов США. Кроме того, за 2015−2016 годы для городов Ростовской области были закуплены 43 единицы автобусов большой вместимости и 15 троллейбусов белорусского производства.