Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Какая вы болезнь? Тест
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Эксперт: Сборной нужны Капризов и игрок из НХЛ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
8Дебаты Макрона и Ле Пен
22По миру прошел Первомай
860 лет назад родился Cид Вишес
11:01 (мск), источник: УНИАН

В МИД рассказали о встрече Климкина и Трампа

МИД назвали этот визит «огромным успехом украинской дипломатии».

Источник: УНИАН

Во время встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина и президента США Дональда Трампа еще раз была подтверждена поддержка американской стороной Украины. Об этом заявила в эфире телеканала «112 Украина» спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Читайте также
Трамп рассказал Лаврову о планах по Украине

«Мы получили четкие заверения в поддержке американской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Обсудили детально ситуацию на Донбассе, выполнение Минских договоренностей. Мы очень благодарны американской стороне за неизменную позицию в поддержке Украины. То, что состоялись эти визиты, это огромный успех украинской дипломатии. Мы еще раз убедились в том, что мы имеем абсолютно четкую поддержку и понимание со стороны американской стороны, что является агрессией РФ и насколько она угрожающая», — сказала она.

Комментируя также встречу Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым, Беца сообщила: «Четко было отмечено о необходимости России выполнения Минских договоренностей и что Россия несет ответственность за выполнение “Минска”. Это четкий сигнал, есть абсолютное понимание, что пока Россия не выполнит Минские договоренности, санкции будут оставаться в силе».

Как сообщал УНИАН, Трамп принял в Белом доме Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

По данным Посольства Украины в США, стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. Климкин поблагодарил за неизменную позицию Администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году
Названы возможные претенденты на пост главы ФБР
СМИ сообщили о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда можно ждать отмены санкций
Кабмин РФ изменил систему ценообразования коммунальных услуг
80% компаний-импортеров вина могут уйти из России
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
КНДР потребует выдачи участников заговора во главе с США и РК
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Lamborghini дешевле миллиона рублей: как это выглядит Murcielago LP640 должна стоить дорого. Даже несмотря на то, что этот автомобиль сделан в 2008 году
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В Москве построят 49 станций метро за три года
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь