В МИД рассказали о встрече Климкина и Трампа

Во время встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина и президента США Дональда Трампа еще раз была подтверждена поддержка американской стороной Украины. Об этом заявила в эфире телеканала «112 Украина» спикер МИД Украины Марьяна Беца.

«Мы получили четкие заверения в поддержке американской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Обсудили детально ситуацию на Донбассе, выполнение Минских договоренностей. Мы очень благодарны американской стороне за неизменную позицию в поддержке Украины. То, что состоялись эти визиты, это огромный успех украинской дипломатии. Мы еще раз убедились в том, что мы имеем абсолютно четкую поддержку и понимание со стороны американской стороны, что является агрессией РФ и насколько она угрожающая», — сказала она.

Комментируя также встречу Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым, Беца сообщила: «Четко было отмечено о необходимости России выполнения Минских договоренностей и что Россия несет ответственность за выполнение “Минска”. Это четкий сигнал, есть абсолютное понимание, что пока Россия не выполнит Минские договоренности, санкции будут оставаться в силе».

Как сообщал УНИАН, Трамп принял в Белом доме Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

По данным Посольства Украины в США, стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. Климкин поблагодарил за неизменную позицию Администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.