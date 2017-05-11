Навальный сравнил Приморье с Чечней
Глава ФБК считает, что функционеров регионального отделения штаба преследуют по политическим мотивам.
Глава ФБК считает, что функционеров регионального отделения штаба преследуют по политическим мотивам.
Владивосток, 11 мая, PrimaMedia.
За несколько дней до даты открытия регионального штаба во Владивостоке глава штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что в приморской столице у них нет ни помещения под штаб, ни зала для открытия. Один из ключевых сотрудников арестован, другого вызывают следователи, а координатор предполагает, что за ним организована слежка. Сам Алексей Навальный ситуацию во Владивостоке назвал «трэшем» и сравнил Приморье с Чечней, передает ИА PrimaMedia.
«Скажу честно: сейчас у нас во Владивостоке нет ни помещения под штаб, ни зала на открытие — такого за 5 дней до открытия еще не было никогда. Плюс один из ключевых сотрудников штаба арестован, другой видимо тоже будет, а за координатором, как она передает, «по пятам ходят дядьки с гарнитурами, даже не прячутся особо», — написал на своем сайте Волков.
Арестован был один из сотрудников штаба (по словам Волкова) Дмитрий Зубарев. Другой активист, член «Демвыбора» Александр Щеглюк, получил повестку в Следственный комитет.
— Повестку мне прислали на 12 мая. Судя по номеру уголовного дела, это про сломанный палец у полицейского (во время митинга 26 марта — ред.). Я даже не знаю свой статус. Свидетель я или подозреваемый — в повестке не написано, — рассказал Щеглюк.
Сам Алексей Навальный на своей странице в Facebook назвал ситуацию вокруг открытия штаба «трэшем», какого и ни в одном южном регионе не было. В посте под заголовком «Чеченизация Приморья» он также написал:
«Ничего, мы прорвемся. Всем незаконно задержанным постараемся помочь, юридическую поддержку обеспечим. Самое главное, что волонтёров в Приморье у нас очень много, поддержка есть».
Вместе с тем, источник агентства в силовых структурах ранее отмечал, что все мероприятия по обыскам у активистов штаба, представителей местной демкоалиции, проводятся в рамках правового поля.
Напомним, дата открытия во Владивостоке регионального штаба Алексея Навального переносилась уже несколько раз. Наконец глава штаба Леонид Волков назвал дату 15 мая, когда в приморской столице должен появиться штаб. Однако, вскоре местные функционеры стали объектом внимания полиции. У них начались обыски и допросы. Все это было связано с уголовным делом по ст. 318 УК РФ. Также 5 мая был арестован на 15 суток Дмитрий Зубарев, который помогал с подготовкой открытия штаба Навального.