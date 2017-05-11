Навальный сравнил Приморье с Чечней

Владивосток, 11 мая, PrimaMedia.

За несколько дней до даты открытия регионального штаба во Владивостоке глава штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что в приморской столице у них нет ни помещения под штаб, ни зала для открытия. Один из ключевых сотрудников арестован, другого вызывают следователи, а координатор предполагает, что за ним организована слежка. Сам Алексей Навальный ситуацию во Владивостоке назвал «трэшем» и сравнил Приморье с Чечней, передает ИА PrimaMedia.

«Скажу честно: сейчас у нас во Владивостоке нет ни помещения под штаб, ни зала на открытие — такого за 5 дней до открытия еще не было никогда. Плюс один из ключевых сотрудников штаба арестован, другой видимо тоже будет, а за координатором, как она передает, «по пятам ходят дядьки с гарнитурами, даже не прячутся особо», — написал на своем сайте Волков.

Арестован был один из сотрудников штаба (по словам Волкова) Дмитрий Зубарев. Другой активист, член «Демвыбора» Александр Щеглюк, получил повестку в Следственный комитет.

— Повестку мне прислали на 12 мая. Судя по номеру уголовного дела, это про сломанный палец у полицейского (во время митинга 26 марта — ред.). Я даже не знаю свой статус. Свидетель я или подозреваемый — в повестке не написано, — рассказал Щеглюк.

Сам Алексей Навальный на своей странице в Facebook назвал ситуацию вокруг открытия штаба «трэшем», какого и ни в одном южном регионе не было. В посте под заголовком «Чеченизация Приморья» он также написал:

«Ничего, мы прорвемся. Всем незаконно задержанным постараемся помочь, юридическую поддержку обеспечим. Самое главное, что волонтёров в Приморье у нас очень много, поддержка есть».

Вместе с тем, источник агентства в силовых структурах ранее отмечал, что все мероприятия по обыскам у активистов штаба, представителей местной демкоалиции, проводятся в рамках правового поля.

Напомним, дата открытия во Владивостоке регионального штаба Алексея Навального переносилась уже несколько раз. Наконец глава штаба Леонид Волков назвал дату 15 мая, когда в приморской столице должен появиться штаб. Однако, вскоре местные функционеры стали объектом внимания полиции. У них начались обыски и допросы. Все это было связано с уголовным делом по ст. 318 УК РФ. Также 5 мая был арестован на 15 суток Дмитрий Зубарев, который помогал с подготовкой открытия штаба Навального.