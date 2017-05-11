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11:01 (мск), источник: СуперОмск

Омские чиновники получили представление прокурора за лесные пожары

Глава Таврического района Юрий Постовой и глава Называевского района Николай Стапцов получили прокурорские представления на несвоевременное введение на подведомственных территориях противопожарного режима.

Источник: Reuters

Ко 2 мая в вышеназванных районах произошло более 130 возгораний и более 10 лесных пожаров, что оказалось значительно больше аналогичного периода прошлого года. После этого с 4 мая в регионе был введен особый противопожарный режим, запрещающий любые действия с открытым огнем, а в Таврическом и Называевском районах установился третий уровень пожарной опасности. Возникновение огня в лесах провоцировала и сухая, жаркая, ветреная погода, и активность людей и организаций по сжиганию мусора и сухостоя.

Несмотря на всё вышеперечисленное, Постовой и Стапцов на территориях Таврического и Называевского районов своевременно противопожарный режим не ввели, за что и получили представления, сообщила пресс-служба омской прокуратуры.

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