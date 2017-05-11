В Приморье уголовное дело главы района прекратили по амнистии 2-летней давности

В Приморье прекращено уголовное дело против главы Лазовского района Анатолия Кубарева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА «Восток-Медиа». Причина — амнистия, приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту стало известно от информированного источника в правоохранительных органах. Кубареву, «которого подозревали в превышении должностных полномочий, повезло: инкриминируемое преступление он совершил весной 2015 года. Из-за этого он смог попасть в список подлежащих амнистии по поводу 70-летия Победы в Великой Отечественной войне», пишет издание.

Напомним, по версии следствия, в период с марта по апрель 2015 глава Лазовского муниципального района, дал незаконное указание своему первому заместителю предоставить ООО «СВК» в аренду для добычи грунта земельный участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, который находился в долгосрочной аренде физического лица. В результате проведенных ООО «СВК» действий по разборке грунта, произошла порча плодородного слоя земельного участка, в связи с чем причиненный государству ущерб составил 9,6 млн рублей.