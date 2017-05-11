Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Мужчины и женщины эволюционируют по-разному
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Ювентус» + «Реал» = финал
Арабы готовы платить 920 тыс. фунтов за 4-часовую аренду Роналду
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
«Резво отступают»: майор ДНР о бегстве солдат ВСУ под Горловкой
Модель Playboy снялась обнаженной на высоте 3 км
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Война в карикатурах
860 лет назад родился Cид Вишес
11:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Полигон ТБО в Надеждинском районе губернатор поручил привести в порядок

Установить дополнительное ограждение по периметру полигона бытовых отходов в Надеждинском районе и очистить от мусора прилегающую территорию поручил губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили ИА «Дейта» в администрации края, решение стало итогом общения главы региона с жителем Надеждинского во время приема граждан.

Владимир Паршин, у которого недалеко от полигона ТБО в поселке Мирный расположен дачный участок рассказал Владимиру Миклушевскому, что полигон превратился в свалку и мусор с нее ветром разносит по округе, а вода во время дождей приносит грязь со свалки.

Губернатор поручил департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды оперативно разобраться в данной ситуации.

Как доложила начальник отдела государственного надзора департамента Светлана Шумило, сейчас департамент ведет работу для подготовки к ликвидации полигона.

«В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами этот полигон ТБО не соответствует нормам и является временным объектом», — пояснила она.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что пока полигон не рекультивирован, необходимо обеспечить здесь соблюдение санитарных и экологических норм.

Глава региона дал поручение главе Надеждинского района Алексею Губареву установить дополнительное ограждение по периметру полигона и очистить от мусора прилегающую территорию.

«Проработайте вопрос с арендатором участка, подключайте надзорные органы, чтобы этого мусорного безобразия не было», — отметил губернатор Приморья.

Анастасия Качимская.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Во все тяжкие пустился житель Приморья
«Ловца покемонов» Соколовского приговорили к условному сроку
Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для Украины
СМИ сообщили о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Путин подписал указ против анонимности в сети
80% компаний-импортеров вина могут уйти из России
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
ВЦИОМ: россияне винят работу в своих болезнях
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser На нашем рынке должен появиться рамный внедорожник Toyota Fortuner, построенный на агрегатах пикапа Hilux
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов Певица появилась на сцене в элегантном платье-бюстье.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь