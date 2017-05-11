Полигон ТБО в Надеждинском районе губернатор поручил привести в порядок

Как сообщили ИА «Дейта» в администрации края, решение стало итогом общения главы региона с жителем Надеждинского во время приема граждан.

Владимир Паршин, у которого недалеко от полигона ТБО в поселке Мирный расположен дачный участок рассказал Владимиру Миклушевскому, что полигон превратился в свалку и мусор с нее ветром разносит по округе, а вода во время дождей приносит грязь со свалки.

Губернатор поручил департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды оперативно разобраться в данной ситуации.

Как доложила начальник отдела государственного надзора департамента Светлана Шумило, сейчас департамент ведет работу для подготовки к ликвидации полигона.

«В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами этот полигон ТБО не соответствует нормам и является временным объектом», — пояснила она.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что пока полигон не рекультивирован, необходимо обеспечить здесь соблюдение санитарных и экологических норм.

Глава региона дал поручение главе Надеждинского района Алексею Губареву установить дополнительное ограждение по периметру полигона и очистить от мусора прилегающую территорию.

«Проработайте вопрос с арендатором участка, подключайте надзорные органы, чтобы этого мусорного безобразия не было», — отметил губернатор Приморья.

Анастасия Качимская.