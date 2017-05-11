Игорь Холманских и Александр Потапов провели рабочую встречу на Уралвагонзаводе
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 мая, ИА УралПолит.Ru. Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и генеральный директор
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 мая, ИА УралПолит.Ru. Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и генеральный директор
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
В поликлинике будут проводиться периодические и предварительные профосмотры для амбулаторно-¬поликлинического и
По своей оснащенности заводской медицинский центр не будет иметь аналогов в Нижнем Тагиле и в регионе. В этом участники встречи смогли убедиться лично, побывав в кабинете компьютерной томографии, рентгено- и маммографии, в отделении лучевой терапии и других, где уже установлено оборудование экспертного класса производства мировых лидеров.
«Планируемая степень загрузки данного объекта работниками Уралвагонзавода примерно 30 процентов, соответственно 70 процентов — доля медицинских услуг для жителей города и близлежащих населенных пунктов», — отметил Александр Потапов.
При этом гендиректор УВЗ опроверг информацию о планируемых на предприятии сокращениях.
«Аналогичный вопрос был задан еще 14 апреля на конференции по выполнению коллективного договора, и тогда я четко заявил: никаких сокращений не предполагается. Удивительно, что негативная информация опять появляется. У нас сегодня есть заказ и по гражданской и по оборонной продукции. 100 процентов коллектива выходит на работу. И у нас нет оснований говорить о сокращении», — пояснил он.