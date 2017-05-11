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11:17 (мск), источник: УралПолит.ру

Игорь Холманских и Александр Потапов провели рабочую встречу на Уралвагонзаводе

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 мая, ИА УралПолит.Ru. Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и генеральный директор научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов провели рабочую встречу на Уралвагонзаводе.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Уралвагонзавода, полпред побывал в цехах головного предприятия корпорации УВЗ, где познакомился с перспективной продукцией. А также осмотрел новую заводскую поликлинику Уралвагонзавода, расположенную на территории Дзержинского района Нижнего Тагила, которая откроется уже в начале 2018 года.

В поликлинике будут проводиться периодические и предварительные профосмотры для амбулаторно-¬поликлинического и консультативно-диагностического обслуживания взрослого населения.

По своей оснащенности заводской медицинский центр не будет иметь аналогов в Нижнем Тагиле и в регионе. В этом участники встречи смогли убедиться лично, побывав в кабинете компьютерной томографии, рентгено- и маммографии, в отделении лучевой терапии и других, где уже установлено оборудование экспертного класса производства мировых лидеров.

«Планируемая степень загрузки данного объекта работниками Уралвагонзавода примерно 30 процентов, соответственно 70 процентов — доля медицинских услуг для жителей города и близлежащих населенных пунктов», — отметил Александр Потапов.

При этом гендиректор УВЗ опроверг информацию о планируемых на предприятии сокращениях.

«Аналогичный вопрос был задан еще 14 апреля на конференции по выполнению коллективного договора, и тогда я четко заявил: никаких сокращений не предполагается. Удивительно, что негативная информация опять появляется. У нас сегодня есть заказ и по гражданской и по оборонной продукции. 100 процентов коллектива выходит на работу. И у нас нет оснований говорить о сокращении», — пояснил он.

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