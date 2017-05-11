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11:17 (мск), источник: Uralpress.ru

Главный конкурент главы Златоуста сошел с дистанции

Главный конкурент главы Златоустовского городского округа (Челябинская область) Вячеслава Жилина в борьбе за пост мэра Роман Болотов снял свою кандидатуру с предвыборной гонки.

Сегодня, 11 мая, начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов отозвал свое заявление на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Златоуста.

Завтра, 12 мая, состоится первый этап конкурса. Свои предвыборные программы представят шесть претендентов: глава Златоуста Вячеслав Жилин, спикер городского парламента Алексей Карюков, бывший глава города, заместитель директора ООО «Терминал» Дмитрий Мигашкин, бывший начальник управления ЖКХ города, а теперь директор ООО «Коммунсервис-3» Андрей Пликин, руководитель ООО «Коммунсервис-2» Алексей Крутолапов, начальник охраны ООО «ЗлатМолКомбинат» Владимир Лубнин. «Единая Россия» поддерживает кандидатуру действующего главы.

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