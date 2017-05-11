Главный конкурент главы Златоуста сошел с дистанции

Сегодня, 11 мая, начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов отозвал свое заявление на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Златоуста.

Завтра, 12 мая, состоится первый этап конкурса. Свои предвыборные программы представят шесть претендентов: глава Златоуста Вячеслав Жилин, спикер городского парламента Алексей Карюков, бывший глава города, заместитель директора ООО «Терминал» Дмитрий Мигашкин, бывший начальник управления ЖКХ города, а теперь директор ООО «Коммунсервис-3» Андрей Пликин, руководитель ООО «Коммунсервис-2» Алексей Крутолапов, начальник охраны ООО «ЗлатМолКомбинат» Владимир Лубнин. «Единая Россия» поддерживает кандидатуру действующего главы.