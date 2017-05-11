Место Алексея Песошина занял Рустам Нигматуллин
Госсовет Татарстана утвердил 11 мая кандидатуру первого заместителя
Госсовет Татарстана утвердил 11 мая кандидатуру первого заместителя
Вопрос о назначении первого
Справка
Рустам Нигматуллин родился 24 июня 1969 года в г. Фрунзе (Киргизская ССР). По первому образованию он радиоинженер, окончил КАИ им. А. Н. Туполева по специальности «радиоэлектронные устройства». Позже Рустам Нигматуллин окончил юрфак КГУ.
С 1995 г. Нигматуллин работает в администрации столицы РТ — референт главы администрации Казани. В 2002 году он становится заместителем главы администрации Казани по земельным и имущественным вопросам. В 2004 году возглавил аппарат администрации города.
С 2006-го по 2015 год Рустам Нигматуллин работает первым заместителем руководителя исполкома Казани.
Первым