Место Алексея Песошина занял Рустам Нигматуллин

Вопрос о назначении первого вице-премьера был внесен 11 мая в повестку дня заседания татарстанского парламента. На этот пост был предложен первый вице-мэр Казани Рустам Нигматуллин. Большинством голосов (83 голоса) депутаты одобрили его кандидатуру. Два депутата от голосования за нового первого вице-премьера воздержались.

Справка

Рустам Нигматуллин родился 24 июня 1969 года в г. Фрунзе (Киргизская ССР). По первому образованию он радиоинженер, окончил КАИ им. А. Н. Туполева по специальности «радиоэлектронные устройства». Позже Рустам Нигматуллин окончил юрфак КГУ.

С 1995 г. Нигматуллин работает в администрации столицы РТ — референт главы администрации Казани. В 2002 году он становится заместителем главы администрации Казани по земельным и имущественным вопросам. В 2004 году возглавил аппарат администрации города.

С 2006-го по 2015 год Рустам Нигматуллин работает первым заместителем руководителя исполкома Казани.