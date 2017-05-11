Полпред дал месяц на устранение проблем с транспортом на «Чистой слободе»

Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе: «Давайте проблему людей начнем решать. Они ничего не просят, школу не просят, дорогу не просят. Транспорт дайте. Чтобы мы 30 минут не шли до конечной остановки. С детьми».

К Сергею Меняйло обратились жители целого дома. Новые здания в микрорайоне вводят регулярно. Все дальше и дальше от остановки общественного транспорта. Те, кто помоложе — добираются до остановки быстро — минут за 30. Люди в возрасте и мамы с детьми тратят на это по 40 и 50 минут.