Трамп согласился, что послом России в США будет омич
В Госдуме и Совете Федерации до конца мая пройдут слушания, на которых утвердят нынешнего замминистра иностранных дел Анатолия Антонова послом РФ в США, пишет «Коммерсант».
В Госдуме и Совете Федерации до конца мая пройдут слушания, на которых утвердят нынешнего замминистра иностранных дел Анатолия Антонова послом РФ в США, пишет «Коммерсант».
Предполагается, что он вступит в должность уже в июле после встречи Путина и Трампа. Депутаты нижней палаты рассмотрят вопрос после каникул с 15 по 19 мая, сенаторы — с 22 по 26 мая.
О том, что Антонов станет российским послом в Штатах, шла речь еще в феврале этого года. Такое решение Кремль якобы принял в начале осени 2016 года исходя из того, что на президентских выборах в США победит Хиллари Клинтон. Однако и победа Трампа шансы уроженца Омска не пошатнула.
Сегодня главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что американский президент на встрече с Лавровым дал предварительное согласие на назначение Антонова.
61-летний Анатолий Антонов родился в Омске. Окончил МГИМО в 1978 году и более 30 лет работал в Министерстве иностранных дел СССР и РФ. В феврале 2011 года назначен заместителем министра обороны РФ, в конце 2016 года — заместителем главы МИД России. Доктор политических наук.