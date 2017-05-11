Трамп согласился, что послом России в США будет омич

Предполагается, что он вступит в должность уже в июле после встречи Путина и Трампа. Депутаты нижней палаты рассмотрят вопрос после каникул с 15 по 19 мая, сенаторы — с 22 по 26 мая.

О том, что Антонов станет российским послом в Штатах, шла речь еще в феврале этого года. Такое решение Кремль якобы принял в начале осени 2016 года исходя из того, что на президентских выборах в США победит Хиллари Клинтон. Однако и победа Трампа шансы уроженца Омска не пошатнула.

Сегодня главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что американский президент на встрече с Лавровым дал предварительное согласие на назначение Антонова.