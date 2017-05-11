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11:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Совет ЕС утвердил решение о предоставлении безвизового режима украинцам

Совет Евросоюза в четверг, 11 мая, окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Источник: AP 2017

По информации агентства, законодательный акт был утвержден без обсуждения, в соответствии с повесткой дня в ходе непрофильного заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. После этого он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу.

Комментируя данное решение, президент Украины Петр Порошенко заявил, что «безвиз — это гораздо больше, чем упрощенный способ выезда за границу». «Это — гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства», — приводит слова главы государства 112.ua.

Днем ранее украинские СМИ рассказали, что в администрации президента разработали план празднования предоставления Украине безвизового режима с ЕС. 11 мая во всех областях губернаторы должны будут сначала отдать приказ, а потом лично поднять флаг ЕС. После этого торжественным маршем к флагштоку должны подойти подразделения нацгвардейцев.

26 апреля послы ЕС одобрили предоставление безвизового режима Украине. 6 апреля соответствующее предложение Европейской комиссии поддержал Европарламент.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако до сегодняшнего дня в Евросоюзе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.

Комментарии
9
Эдуард Иванов
Для того, что бы вылезти из квартиры разломали весь дом. Молодцы. Молодцы.:))))))))
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Андрей Гончаров
Похоже, уже вспахали во время Евровидения.
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Володя Ульянов
Ну вот и привалило счастье - халява. Все дружным шагом рванут в Европу и сделает ее счастливой. Отток гастеров из России хлынул в незалежную, россияние в расстерености молча завидуют и скорбят по " братьям- западенцам"
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