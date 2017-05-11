Совет ЕС утвердил решение о предоставлении безвизового режима украинцам

По информации агентства, законодательный акт был утвержден без обсуждения, в соответствии с повесткой дня в ходе непрофильного заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. После этого он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу.

Комментируя данное решение, президент Украины Петр Порошенко заявил, что «безвиз — это гораздо больше, чем упрощенный способ выезда за границу». «Это — гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства», — приводит слова главы государства 112.ua.