Василий Голубев встретился с Александром Лукашенко

Как отметил Александр Лукашенко, между сторонами наращивается торговый оборот, за прошлый год — почти на 20%. По мнению главы Республики Беларусь, хорошие перспективы взаимодействия есть в сельхозмашиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, в том числе дорожном, а также при подготовке к ЧМ-2018.

По словам Василия Голубева, визит делегации Ростовской области в Республику Беларусь уже имеет конкретные результаты. Так, до 5 июня два крупнейших производителя сельхозтехники Ростсельмаш и Гомсельмаш должны будут представить совместную программу кооперации.