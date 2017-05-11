Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины

11 мая, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для Украины.

Далее, по процедуре, президент Европарламента и посол председательствующей в Евросоюзе Мальты 17 мая должны окончательно утвердить безвизовый режим для Украины.

В Страсбурге в церемонии подписания законодательного регламента планирует принять участие президент Украины Петр Порошенко.

После опубликования безвизовый режим для украинских граждан вступит в силу, как планируется, 11 июня.