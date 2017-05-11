Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
«Я обещал себе, что не сломаюсь». История Рафаэля Исхакова
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
Анна Михалкова показала возмужавших сыновей
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Взрыв был очень сильный": спецназовец о "Корнете" в Сирии
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Суд не отдаст ей внучку": Дана Борисова высказалась о матери
«Резво отступают»: майор ДНР о бегстве солдат ВСУ
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
22По миру прошел Первомай
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
9Юбилей Корейской народной армии
12:57 (мск), источник: БЕЛТА

Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины

В Страсбурге в церемонии подписания законодательного регламента планирует принять участие президент Украины Петр Порошенко.

Источник: БЕЛТА

11 мая, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для Украины.

Далее, по процедуре, президент Европарламента и посол председательствующей в Евросоюзе Мальты 17 мая должны окончательно утвердить безвизовый режим для Украины.

В Страсбурге в церемонии подписания законодательного регламента планирует принять участие президент Украины Петр Порошенко.

После опубликования безвизовый режим для украинских граждан вступит в силу, как планируется, 11 июня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 В Беларуси открыт новый для страны вид птиц
Май. Снег. Минск
В Беларуси открыт новый для страны вид птиц
«Ловца покемонов» Соколовского приговорили к условному сроку
Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для Украины
СМИ сообщили о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Путин подписал указ против анонимности в сети
В НАТО заявили об отказе участвовать в боях против ИГ
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
ВЦИОМ: россияне винят работу в своих болезнях
Спорт
Призрак Овечкина бродит по Кельну: превью матча Россия — Дания Вы верите в то, что сборная России споткнется на датчанах? Вопрос риторический
Авто
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser На нашем рынке должен появиться рамный внедорожник Toyota Fortuner, построенный на агрегатах пикапа Hilux
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов Певица появилась на сцене в элегантном платье-бюстье.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь