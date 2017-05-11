Екатеринбургский «ловец покемонов» намерен поработать вместе с мэром Екатеринбурга Ройзманом
Екатеринбург. 11 мая.
Екатеринбург. 11 мая.
«Попытаюсь оправдать доверие и, как я и говорил, вместе с Ройзманом поучаствую в проектах. Он мне предлагал», — заявил Р. Соколовский журналистам в четверг после вынесения приговора по его делу.
«На протяжении условного срока, думаю, буду заниматься причастностью к этой деятельности», — добавил блогер.
Как сообщалось, в четверг
4 апреля мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил свидетелем защиты на судебном процессе по этому делу, заявив, что Р. Соколовскому присущ юношеский нигилизм.
По мнению Е. Ройзмана, оптимальным разрешением конфликта было бы серьезное общественное порицание Р. Соколовского и еще ряд мер. «Прослушать курс лекций по основам человеческой этики. Еще как условие — получить высшее образование, отработать