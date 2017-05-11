Екатеринбургский «ловец покемонов» намерен поработать вместе с мэром Екатеринбурга Ройзманом

«Попытаюсь оправдать доверие и, как я и говорил, вместе с Ройзманом поучаствую в проектах. Он мне предлагал», — заявил Р. Соколовский журналистам в четверг после вынесения приговора по его делу.

«На протяжении условного срока, думаю, буду заниматься причастностью к этой деятельности», — добавил блогер.

Как сообщалось, в четверг Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Р. Соколовскому наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

4 апреля мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил свидетелем защиты на судебном процессе по этому делу, заявив, что Р. Соколовскому присущ юношеский нигилизм.