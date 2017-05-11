Денис Ушаков покинул мэрию Перми

Как сообщается на сайте мэрии, господин Ушаков покинул должность по собственному желанию, и.о. начальника УКСа назначен его заместитель Константин Горячих.

«Работаю в городе 20 лет. Всегда был открыт для прессы. Информацию о своем трудоустройстве раскрою позже» — прокомментировал своей ход «Ъ» экс-чиновник — «Задачи, поставленные в УКСе выполнил. Ухожу с чувством выполненного долга».



Денис Ушаков возглавил УКС Перми в ноябре 2014 года. Ранее он был депутатом Пермской городской думы. В 2016 году он принимал участие в праймериз «Единой России» по выборам депутатов заксобрания края.