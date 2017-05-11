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12:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Денис Ушаков покинул мэрию Перми

Начальник управления капитального строительства Перми Денис Ушаков вчера уволился со своего поста.

Как сообщается на сайте мэрии, господин Ушаков покинул должность по собственному желанию, и.о. начальника УКСа назначен его заместитель Константин Горячих.

«Работаю в городе 20 лет. Всегда был открыт для прессы. Информацию о своем трудоустройстве раскрою позже» — прокомментировал своей ход «Ъ» экс-чиновник — «Задачи, поставленные в УКСе выполнил. Ухожу с чувством выполненного долга».

Денис Ушаков возглавил УКС Перми в ноябре 2014 года. Ранее он был депутатом Пермской городской думы. В 2016 году он принимал участие в праймериз «Единой России» по выборам депутатов заксобрания края.

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